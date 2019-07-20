Yerli turist yaz tatili için alternatif arıyor

Yaz tatili için satılan biletler yerli turistin değişen tatil alışkanlıklarını yansıtıyor. 2019’un ilk 5 ayında 44 milyon kez ziyaret edilen seyahat sitesi obilet.com, popüler tatil yörelerinin yanı sıra alternatif destinasyonlara da talebin arttığını açıkladı. Isparta, Burdur ve Kırklareli bu yeni destinasyonların başında yer alıyor.

Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatil ile iç turizm açısından hareketli başlayan yaz dönemi hem otobüs hem de uçak biletlerinin satış rakamlarına yansıdı. Ayda 15 milyon kullanıcıya erişen Türkiye’nin önde gelen seyahat sitelerinden biri olan obilet.com, satılan uçak ve otobüs biletlerinden Türkiye’nin yaz tatili rotasını çıkardı.

Aile bütçesi yaz tatilinin süresini ve rotasını belirledi

Temmuz ayındaki 3 günlük tatili de değerlendiren vatandaşların seyahat rotaları, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil yörelerinde yoğunlaşırken, zaman ve bütçeden kazanmak isteyenler hafta sonu seyahatlerine yönelmeyi tercih etti. Otobüs bileti satışlarına bakıldığında tatil için popüler noktalar olan Bodrum, Fethiye ve Marmaris yolculukları öne çıkıyor. Uçak biletlerinde ise tatil amaçlı uçuşların yüzde 40’ını oluşturan Antalya, İzmir, Bodrum ve Dalaman uçuşları ilk sıralarda yer alıyor.