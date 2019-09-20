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Yerli turistin yerini yabancı doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın turistik ilçelerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de, tatilciler özellikle okulların açılmasıyla memleketlerine dönerken, yerlerini İngiliz turistler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı turistler doldurdu.

Yerli turistin yerini yabancı doldurdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın turistik ilçelerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de, tatilciler özellikle okulların açılmasıyla memleketlerine dönerken, yerlerini İngiliz turistler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı turistler doldurdu.
Plajları, koyları, çamur banyoları, caretta caretta'ları, kaya mezarları, Dalyan Kanalı, doğallığı ve yeşilliğiyle tatilciler için cazibe merkezi olan Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde, bu yılki turist yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Okulların açılmasıyla yerli turistlerin bölgeden ayrılmasına rağmen, turistlik tesislerdeki doluluklar sürdü. Yerli turistlerin yerini özellikle İngilizler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı yabancı turistler doldurdu. Yerli tatilcilerle yüzde 90'a varan doluluk oranı, yerli turistlerin okulların açılmasıyla memleketlerine dönmesiyle de düşmedi. Yabancı turistlerin ilgisiyle doluluk yüzde 80 oldu.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 2019 yılının turizm açısından güzel geçtiğini, eylül ayı olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü söyledi. Başkan Okutur, "Avrupa olan ilişkilerimiz ve Ortadoğu'daki karışıkların durması bizim için güzel oldu. Yüzde 90'lara kadar doluluk yaşadık. Eylül ayı olmasına rağmen bölgemizdeki doluluk sürüyor. Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman, turizmde kentin en doğal kalmış 3 ilçesi. Bu ilçelerimizde mükemmel koylar, göller ve kaynaklar bulunuyor. Bunun dışında kaplıcalarımız cazibe merkezi oluşturuyor. Koruma altındaki kıyılarımızın kirlenmesi mümkün değil. Bu bölgelerde gelecek zamanlarda çiftlik turizmine geçiş olacağına inanıyorum" dedi.

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