Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliği, keşkek kazanın yanmasının ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahilinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

TURİSTLER BALKONA ÇIKIP ALKIŞLADI

Yerli ve yabancı turistlerin en çok gezdiği sokaklardan geçen yöresel kıyafetli kadınlar ve davul zurna eşliğinde yürüyen kalabalığa turistler de katıldı. Sesleri duyan turistler önce ne olduğunu anlamaya çalıştı daha sonra fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Yöresel oyun oynayan kadınlara Alman turistler ve İngiliz turistler de eşlik etti. Otellerde kalan turistler sesleri duyup balkonlara çıktı ve alkışladı.

Hilmi Uran Meydanı'nda Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk'ün karşılıklı zeybek oynaması turistlerin yoğun ilgisini çekti. Kortej yürüyüşü esnasında, yoldan geçen turistlere ve esnaflara sepet sepet Karaova bağlarını üzümünü ikram eden Belediye Başkanı Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk herkesi şenliğe davet etti. Üzüm ikramı ile mutlu olan turistler bol bol fotoğraf çekti. Başkan Aras, Karaova'nın bereketli topraklarının geniş kapsamlı bu şenlik sayesinde daha da bereketleneceğini söyledi.