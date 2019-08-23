HABER

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen’in satın almasının ardından büyük bir atılım gerçekleştiren 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila, hedef büyütmeye devam ediyor.

Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen’in satın almasının ardından büyük bir atılım gerçekleştiren 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila, hedef büyütmeye devam ediyor. 2015 yılında Alman şirketi satın alan Bursalı Sanayici ve İş İnsanı Celal Gökçen, Türkiye ve Bursa için çok önemli müjde verdi. İHA’ya özel açıklama yapan Celal Gökçen, "60 kişilik ekibi Almanya’dan Bursa’ya getiriyoruz. Yenişehir’de üretim için gerekli adımları atıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyaret ettiği Almanya’daki fabrika hem Türk yetkililerden hem de Bakan Varank’tan tam not almıştı. Temaslar sonrasında konuşan Bursa Uzay ve Havacılık’ın sahibi Celal Gökçen, devletten aldıkları onay ile beraber Bursa Yenişehir’de yerli uçak üretimi için harekete geçeceklerini açıkladı.
Üretim hakkında açıklamalarda bulunan Gökçen," Şu an ayda 1,5 ya da 2 uçak üretebilme kapasitemiz var, ve biz bunu kısa süre içinde yerli imkanlarla burada, Bursa’daki hangarımızda değerlendirmek istiyoruz. 60 kişilik ekibi Almanya’dan Bursa’ya getireceğiz, buna bağlı olarak burada da bir istihdam olanağımız olmuş olacak. Amacımız bu işi bilen insanları yetiştirebilmek. Buna bağlı olarak belki kendi pilotlarımızı yetiştireceğiz." diye konuşan
Celal Gökçen, Bursa’da bu üretimin çok daha kolay ve hızlı yapılabileceğini söyledi.
Yenişehir’deki yer temininin ardından uçağın yerli üretim haline getirilmesi için sertifikasyon sürecinin başlayacağını belirten Celal Gökçen, " En yakın tarih için 2021 yılını öngörebiliyoruz, ancak her şey istediğimiz gibi giderse bu tarih daha evvele de çekilebilir. Biz hali hazırda 4 kişilik uçak üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer süreç düşündüğümüz gibi ilerlerse Türkiye bu gururu yaşamak için çok da fazla beklemeyebilir." diye konuştu.

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.