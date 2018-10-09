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Yerli üretim ev dekorasyonu Hepsiburada'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA, tamamen yerli üretim ürünlerden oluşan koleksiyonu Hepsiburada Home ile müşterilerinin beğenisine sunuyor.

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, tamamen yerli üretim ürünlerden oluşan koleksiyonu Hepsiburada Home ile müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Hepsiburada Home; TV ünitelerinden banyo dolaplarına, ev tekstilinden dekoratif tablolara, yataklardan bahçe oturma gruplarına kadar geniş ve kaliteli ürün yelpazesini müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor. Kendi markası Hepsiburada Home için yerli üreticilerle çalışmayı tercih eden firma yerli ve milli ekonominin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

HEPSİBURADA HOME’DA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Hepsiburada Home markası, iki bine yakın ürünüyle mutfaktan yatak odasına, antreden banyo ve çocuk odasına kadar her türlü yaşam alanına uygun alternatifler sunuyor. Klasik, modern, minimalist her zevk ve bütçeye uygun ürünler avantajlı fiyatlarla Hepsiburada müşterileriyle buluşuyor. Ürün yelpazesi içinde, çok amaçlı dolaplar, koltuk takımları, TV üniteleri, avizeler, çalışma masaları, dekoratif ürünler, çocuk ve yetişkin yatakları, yorganlar, yastıklar, yatak örtüleri, çalışma koltukları, sehpalar, duşa kabinler, banyo ekipmanları yer alıyor.

KÜÇÜK ALANLAR İÇİN ÇÖZÜM

Hepsiburada Home katlanır masa, ranza, küçük ebatlı rahat koltuklar, depolama alanı sunan sandıklı kanepeler, fonksiyonel dolaplar gibi akıllı ve pratik çözümler ile evlerde yer kazandırıyor. Hepsiburada Home markasının en çok talep edilen ürünlerinden olan Novado; 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop, yatak odalarına şıklık getirirken fonksiyonel depolama alanlarıyla pratik bir kullanım sağlıyor. Müşterilerin en rağbet gösterdiği diğer bir ürün olan Hepsiburada Home Saydam Banyo Dolabı takımı ise aynalı duvar dolabı ve lavabo altı dolabıyla banyoda kozmetik ürünlerden havlu ve deterjanlara kadar her şeyi dolap içinde derli toplu saklama imkânı sunuyor.

EN ÇOK KİTAPLIK ALINIYOR

Hepsiburada Home markasından en çok talep edilen ürünler arasında ilk sırayı kitaplıklar alıyor. Bu kategoride en çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralanırken, alışveriş yapanların yaş gruplarında ise en çok 24-35 yaş aralığı öne çıkıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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