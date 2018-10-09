Yerli üretim ev dekorasyonu Hepsiburada'da

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, tamamen yerli üretim ürünlerden oluşan koleksiyonu Hepsiburada Home ile müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Hepsiburada Home; TV ünitelerinden banyo dolaplarına, ev tekstilinden dekoratif tablolara, yataklardan bahçe oturma gruplarına kadar geniş ve kaliteli ürün yelpazesini müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor. Kendi markası Hepsiburada Home için yerli üreticilerle çalışmayı tercih eden firma yerli ve milli ekonominin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

HEPSİBURADA HOME’DA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Hepsiburada Home markası, iki bine yakın ürünüyle mutfaktan yatak odasına, antreden banyo ve çocuk odasına kadar her türlü yaşam alanına uygun alternatifler sunuyor. Klasik, modern, minimalist her zevk ve bütçeye uygun ürünler avantajlı fiyatlarla Hepsiburada müşterileriyle buluşuyor. Ürün yelpazesi içinde, çok amaçlı dolaplar, koltuk takımları, TV üniteleri, avizeler, çalışma masaları, dekoratif ürünler, çocuk ve yetişkin yatakları, yorganlar, yastıklar, yatak örtüleri, çalışma koltukları, sehpalar, duşa kabinler, banyo ekipmanları yer alıyor.