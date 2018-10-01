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"Yerli üretim" logoları raflarda yerini almaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun: - "Yerli ürüne teşvik edecek bir uygulama, üretimi de teşvik edeceğini düşünüyorum. Talep olunca arz da çoğalacaktır"

EDİRNE (AA) - Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin "Etiket bulundurma zorunluluğu" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeye ilişkin "yerli üretim" logosu ürün etiketlerinde yerini almaya başladı.

Edirne'deki bazı marketlerde 3 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında etiketlere logo konuldu.

Bazı dükkanlarda raflarda fiyat ve gramajın belirtildiği etikette "yerli üretim" yazılı logo da yer aldı.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğunun 3 Ekim'den itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Uygulamanın başlamasıyla yerli ürüne talebin artacağını ifade eden Altun "Yerli ürüne teşvik edecek bir uygulama, üretimi de teşvik edeceğini düşünüyorum. Talep olunca arz da çoğalacaktır. Önümüzdeki dönemlerde bunun çok faydasını göreceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Daha önce yabancı ürünlerin logolarının küçük işaret ve harflerle yazıldığını, vatandaşların pek dikkat etmeden alışveriş yaptığını anlatan Altun, yerli ürün logosunun kullanılmasıyla ürüne ilginin artacağını vurguladı.

Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.

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