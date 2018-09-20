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Yerli Üretim logosu belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde bugün açıklanan Yerli Üretim logosu kullanılacak.

Yerli Üretim logosu belli oldu!

Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu da tanıtıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğe göre Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle etiketlerin daha okunabilir olması da sağlanacak. Buna göre etiketlerin fiyat listesinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karıştırılmayacak şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu olacak. Ayrıca etiketin hangi ürüne ait olduğu da açıkça belli olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, değişiklikle ekonomik istikrara katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmaları, fiyat etiketinde tüketici lehine düzenlemeler yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurdu. Tüketicilerin ekonomik çıkarları korunacak” denildi. Düzenlemenin tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüketicinin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürün tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bakanlığımız bu konudaki tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli tedbirleri alıyor.”

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Yerli Üretim logosu

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