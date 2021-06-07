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Yerli üretim Realme C21 incelemesi

07.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme C21, bünyesinde 5000mAh değerde bir pil taşıyor. Türkiye'de üretilen cihaz, gündelik kullanımda, tek şarj ile 2 günü çıkartabiliyor. Temel donanım bileşenlerine sahip olan bu cihaz fiyat/performans oranıyla da dikkat çekiyor.

Yerli üretim Realme C21 incelemesi

Türkiye'de üretilen Realme C21, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran, bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için güzel çözümler sunabiliyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 720 x 1600 çözünürlük sunuyor ve özellikle iç mekân kullanımlarında başarılı görüntüleme performansına sahip. Dokunuşlara verdiği cevaplar da genel olarak hızlı.

Peki ekran tarafında başka nasıl detaylar var diyecek olursanız, örneğin, okuma yapmak istiyorsanız siyah beyaz görüntü modunu aktifleştirebilirsiniz. Uzun süreli kullanımlarda da gözlerinizin daha az zarar görmesi için göz konforu modunu aktifleştirebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MediaTek Helio G35, bünyesinde 2.3GHz hızında çalışan Cortex A53 ve 1.8GHz hızında çalışan Cortex A53 olmak üzere toplam 8 çekirdekli octa-core yapı bulunduruyor. Bunun yanında 3GB RAM ve 32GB dahili depolama mevcut. Cihaz, yaklaşık 20GB’lık kullanılabilir alanı sunuyor. Tabii daha iyi bir deneyim için microSD kart desteği de sağlayabilirsiniz.

Telefon, Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Aslında Android 11 olmasını beklerdik. Yine de, kullanımı kolay bir arayüzü var ve genellikle performanslı çalışıyor. Uygulama çalıştırma tarafında bir sorunla karşılaşmadık. Yaptığımız testlerde, Asphalt 9 gibi iyi grafiklere sahip bir yarış oyununu rahatlıkla oynayabildik. Ara ara ufak kasmalar olsa da, genelinde akıcı deneyim elde edebildik. Tabii cihazın genellikle 2D platform oyunları ve bulmaca oyunları için daha ideal olduğunu da söyleyebiliriz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazda ciddi bir ısınma ile karşılaşmadık.

KAMERA SİSTEMİ

Ürünün arka tarafında 13+2+2MP’den oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera, aynı zamanda geniş açılı kamera olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında 2MP makro kamera, 2MP de derinlik sensörü var. Özellikle bokeh efektli görseller için iyi sonuçlar alabilirsiniz. Tabii iyi ışıklı ortamlarda.

Video tarafına baktığımızda, ana kamera ile gece çekimi, ağır video çekimi gibi seçeneklere de erişebiliyorsunuz.

Hem ön hem de arka kameranın 1080p 30FPS video çekim imkânı sunduğunu, iyi ışıklı ortamlarda ve sabit çekimlerde iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

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5MP değerdeki ön kamera, hem bokehli selfie’ler hem de internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için iyi performans sunabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye Realme
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