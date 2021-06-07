Yerli üretim Realme C21 incelemesi

Türkiye'de üretilen Realme C21, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran, bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için güzel çözümler sunabiliyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 720 x 1600 çözünürlük sunuyor ve özellikle iç mekân kullanımlarında başarılı görüntüleme performansına sahip. Dokunuşlara verdiği cevaplar da genel olarak hızlı.

Peki ekran tarafında başka nasıl detaylar var diyecek olursanız, örneğin, okuma yapmak istiyorsanız siyah beyaz görüntü modunu aktifleştirebilirsiniz. Uzun süreli kullanımlarda da gözlerinizin daha az zarar görmesi için göz konforu modunu aktifleştirebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MediaTek Helio G35, bünyesinde 2.3GHz hızında çalışan Cortex A53 ve 1.8GHz hızında çalışan Cortex A53 olmak üzere toplam 8 çekirdekli octa-core yapı bulunduruyor. Bunun yanında 3GB RAM ve 32GB dahili depolama mevcut. Cihaz, yaklaşık 20GB’lık kullanılabilir alanı sunuyor. Tabii daha iyi bir deneyim için microSD kart desteği de sağlayabilirsiniz.

Telefon, Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Aslında Android 11 olmasını beklerdik. Yine de, kullanımı kolay bir arayüzü var ve genellikle performanslı çalışıyor. Uygulama çalıştırma tarafında bir sorunla karşılaşmadık. Yaptığımız testlerde, Asphalt 9 gibi iyi grafiklere sahip bir yarış oyununu rahatlıkla oynayabildik. Ara ara ufak kasmalar olsa da, genelinde akıcı deneyim elde edebildik. Tabii cihazın genellikle 2D platform oyunları ve bulmaca oyunları için daha ideal olduğunu da söyleyebiliriz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazda ciddi bir ısınma ile karşılaşmadık.