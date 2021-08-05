Yerli üretim TCL 20 SE incelemesi

TCL 20 SE'nin özellikle iç mekan kullanımlarındaki görüntüleme performansından memnun kaldık. Tabii burada Nxtvision görüntüleme teknolojisinin de payı büyük. Bu başlığa giderek renk profili ve görüntüleme tarafında bazı düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Ekran, ufak dokunuşları algılayabiliyor ve adeta yumuşak, performanslı bir kullanımın önünü açıyor.

Tabii görsel detaylar olduğu kadar işitsel detaylar da önemli. Ürünün çift hoparlör sistemiyle geldiğini, dolayısıyla çoğu kez bir kulaklığa ihtiyaç duymadan da güzel işitsel detaylar sunabildiğini belirtelim.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefon, Snapdragon 460 çipsetine sahip. Buna 4GB RAM ve 64GB depolama eşlik ediyor. İstendiği takdirde microSD kart da takılabiliyor. Android 11 işletim sisteminin kullanıldığı telefon, genel olarak iyi bir performansa sahip. Pek çok favori oyun ve uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Örneğin Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip bir oyunu bu telefonda akıcı bir şekilde oynayabildik ve uzun süreli deneyimler sonucu ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.

KAMERA

Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi konumlandırılmış: 16+5+2+2MP.

Bu kameralarla bokeh efektli portreler çekilebiliyor, geniş açılı çekimler yapılabiliyor, 4cm mesafeden makro çekimler gerçekleştirilebiliyor ya da 1080p 30FPS değerde videolar çekilebiliyor. Bir çekim modunda ise, ortam detaylarını siyah beyaz yapıp sadece kişiyi renkli olarak fotoğraflayabiliyorsunuz. Bu özellik hem ön hem de arka kamera sisteminde bulunuyor.

Ön kameranın da 8MP değerde olduğunu, selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Kameralar, özellikle iyi ışıklı ortamlarda ve sabit çekimlerde güzel sonuçlar sunabiliyor.

PİL

TCL 20 SE’nin en önemli özelliklerinden bir tanesini de pil kapasitesi oluşturuyor. Telefonda 5.000 mAh pil var. Bu pil, oldukça kötü bir sürede, yaklaşık 4 saatte tamamen şarj oluyor ve normal kullanımda iki günlük, yoğun kullanımda ise bir günlük kesintisiz deneyim sunabiliyor.

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