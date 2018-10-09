Yerli üretim tiyatro sahnesinde

Oyununun yönetmeni Yakup Çağlayan, etkinlikte yerli ve milli sermayenin önemini öğrencilere anlattıklarını belirtti. Tiyatro gösteriminden hem çocukların hem de kendilerinin keyif aldığını aktaran Çağlayan, şöyle devam etti:

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği ile Erzurum Seyr-i Alem Sahnesi işbirliğince düzenlenen etkinlikte yerli üretimin önemi sanatsal bir dille anlatıldı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği ve Ticaret Bakanlığının yürürlüğe koyduğu "Yerli üretim" logosunun ön planda tutulduğu "Bakkal Amca" adlı tiyatro eseri, ilk olarak Yakutiye ilçesindeki Sabancı İlkokulu'nda sahnelendi. Eser, dört kişilik oyuncu kadrosuyla 2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde Erzurum'un yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin farklı illerindeki okullarda da sahnelenecek.

"Tiyatro oyununu tüm Doğu Anadolu Bölgesi'nde sahneleyeceğiz. Marketlerdeki ürünlerin etiketlerinde yerli üretim logosu var, bu logoyu tiyatro oyunumuza konu aldık. Öğrencilere yerli üretimi anlattık. Asıl hedefimiz çocuklar ve bunu tiyatro ile vermek çok daha keyifli oluyor. Okullarda ders olarak verilebilir ama tiyatronun yerini tutmaz."

- "Bizler bu zincirin en sonunda yer alıyoruz"

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği Başkanı Ömer Düzgün, "Bakkal Amca" adlı tiyatro oyunuyla öğrencilere yerli üretim ve sermayenin desteklenmesi gerektiğinin anlatıldığını söyledi.

Ticaret Bakanlığının yürürlüğe koyduğu yerli üretim logosunun müşterilerce her an denetlendiğini ifade eden Düzgün, "Pazar ortamında çok keskin bir rekabet var. Sürdürülebilir ticaretin sağlanması için rekabet şartları altında müşteriye hem fiyat hem de kalite anlamında güzel hizmet vermek zorundayız. Son zamanlarda yaşanan fiyat artışının sebebi olarak perakendeciler ve market işletmecileri gösteriliyor ama bunun asıl sebebi bizler değiliz." dedi.

Ürünlerin tüketiciye ulaşmasında bir zincir olduğunu dile getiren Düzgün, şunları kaydetti:

"Bu zincirinin asıl kaynağı üretici firmasıdır. Bizler bu zincirin en sonunda yer alıyoruz. Üretici firma bize ürünü hangi fiyatta satıyorsa biz o fiyatın üzerine belli bir miktar işletme giderini koyuyoruz. Ürüne minimum bir kar oranı koyarak müşterilerimize sunuyoruz. Fiyat artışını marketçilerin üzerine yıkılmasını doğru bulmuyoruz."

