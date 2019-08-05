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Yerli üretime 3 kamu bankasından ivme desteği devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklamasından: - "Temmuz 2019 sonu itibarıyla 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır" - "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir." denildi.

Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, sektör bazında kredi kullandırım tutarları şöyle:

Sektör Limit tutarı Limit tutarı (yüzde) Kullandırım tutarı Kullandırım tutarı (yüzde) (milyon TL) (milyon TL) Makine ve teçhizat 2.800 54 665 39 Tarım-yem üretimi 310 6 310 18 Tarım-soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği üretimi 290 6 290 17 Kimya plastik 735 14 170 10 Gıda 370 7 90 5 Tekstil 185 4 45 3 Diğer 510 10 130 8 Genel toplam 5.200 100 1.700 100

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Anahtar Kelimeler:
İVME Finansman Paketi

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