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Yerli ürünler Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’nda stant kuran firmalar yerli ürünlerini sergiledi.Marmara Bölgesi’nin en büyük Kamu-Özel sektör buluşmasına aday gösterilen Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Yerli ürünler Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’nda stant kuran firmalar yerli ürünlerini sergiledi.
Marmara Bölgesi’nin en büyük Kamu-Özel sektör buluşmasına aday gösterilen Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. 500’e yakın üst düzey yönetici ve kamu temsilcilerinin de katıldığı konferansta birçok firmada stant kurarak yerli üretim teknolojik ürünlerini tanıttı. Başakşehir Belediyesi tarafından kurulan stant da yer alan Robot Rıfkı, yaptığı danslarla katılımcıların büyük ilgisini gördü.

Yerli ürünler tanıtıldı
Bilişim Vadisi’nde Ofisi bulunan bir elektronik firma savunma sanayi için ürettikleri ürünleri fuarda tanıttı. Altay tankı başta olmak üzere birçok savunma sanayi araçlarının kontrol ünitelerini üreten firmanın Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman, “Otomotiv sanayide dünyada global firmalara çalışmaktayız. Bunların beyin dediğimiz elektronik kontrol ünitelerini geliştiriyoruz ve yerli olarak üretiyoruz. Savunma sanayi de Altay Tankı, kobralar gibi araçların kontrol ünitelerini geliştiriyoruz. Bunu yüzde yüz yerli ve milli imkânlarla, kendi AR-GE mühendislerimizle tasarlıyoruz. Yazılım, donanımını ve mekaniğini burada gerçekleştiriyoruz. 2006 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara harekat araçlarındaki hemen hemen her aracındaki kontrol üniteleri bizim bünyemizde geliştirilen ve üretilen ürünlerden oluşmaktadır” dedi.

Robot Rıfkı Bilişim Vadisi’nde yerini aldı
Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Sorumlusu Erhan Kaplan ise, “Bilişim Vadisi’nde Başakşehir Belediyesi olarak yer almaktayız. Robot Rıfkı’mızla birlikte robotik kodlama ve tasarım etkinliklerimizde birlikteyiz. Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi olarak gençlere ve girişimcilere, teknolojik anlamda destek vermekteyiz” dedi.

Yerli ürünler Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı

Yerli ürünler Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı

Yerli ürünler Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı

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