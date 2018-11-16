"Yerli ve Milli Bir Aydın: Ömer Lütfi Mete" anma gecesi

Türkiye'nin 9 yıldır eksikliği hissedilen Mete gibi aydınlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Şanlıer, "Manevi ve toplumsal kodlarımızı çok iyi çözmüştü. Bu birikimi onun eserlerine de yansıdı. İnanıyorum ki gelecek kuşaklarda yeni Ömer Lütfi Meteler yetişecek." ifadesini kullandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Ömer Lütfi Mete'yi vefatının 9. yılında rahmetle andıklarını belirterek, "Rahmetli eğer bugünleri görseydi meseleleri sağlıklı bir şekilde analiz ederek, bizlere ufuk açabilirdi." diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi'nin özel etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, sinema ve edebiyat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Mete'nin dostları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar, senarist ve şair Ömer Lütfi Mete, vefatının 9. senesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Bir Aydın: Ömer Lütfi Mete" anma gecesinde yad edildi.

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- "Yüksek bir algı kabiliyetine sahipti"

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, Tercüman gazetesinde birlikte çalıştıkları Mete'nin hiçbir zaman oturduğunu ve boş vaktinin olduğunu görmediğini söyledi.

Bulut, Mete'nin aynı zamanda hem konuşup sayfa çizdiğini hem de haber redaksiyonu yaptığını, yüksek bir algı kabiliyetine sahip iyi bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Ömer Lütfi Mete'nin bir kahraman ve kahraman üreten bir adam olduğunun altını çizen Bulut, "Eğer Mete'nin senaryolarını, şiirini ve çağı uyarma noktasındaki yazılarını görmezsek kaybederiz. Benim kanaatim Mete 150-200 yıl sonra bu çağa bakıldığında bir alp ve eren olarak kaydedilir." ifadesini kullandı.

Oyuncu ve yazar Ahmet Yenilmez ise Mete'nin yazdığı senaryoların sonuna hangi rolü kimin oynayacağına dair notlar yazdığını, yapımcıların rolü bir başkasına vermesi durumundaysa senaryoyu hemen ikinci bölümde o rolün öldüğü şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Mete'nin oyunculara pek çok konuda yardımcı olduğunu ve sahip çıktığını dile getiren Yenilmez, şunları kaydetti: