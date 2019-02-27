"Yerli ve milli insanlar iş başına gelsin istiyoruz"

Tutuklamaların devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, "Bunların hepsinin ortak bir özelliği var. Bunlar aynı yerden besleniyorlar. Bunların para verenleri, akıl verenleri ve istekleri de aynı. Türkiye bölünsün ve güçlü bir ülke olmayalım, terör devleti kurulsun istiyorlar. Bunlara karşı gelip beraberliğimizi göstermeyelim mi. Onlar karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, PKK ve FETÖ'nün verdiği zararlara değinen Özhaseki, iki terör örgütünün ortak amacının Türkiye'nin gelişmesini engellemek ve ülkeyi bölmek olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakının amacına değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"3-5 tane şehir benim sizin olsun diye bir derdimiz yok. Niye? Çünkü mesela başka. PKK’lılar iş başına gelmesin istiyoruz. Pensilvanya’dan emir alanlar iş başına gelmesin. Yerli ve milli insanlar işbaşına gelsin istiyoruz. Yeter ki milli olsun yeter ki yerli olsun. Tek derdi bu milletin derdi olsun.

Bundan sonra da, cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söylüyorum, eğer yine seçilmiş olan vatandaşlardan herhangi birisi kafası Pensilvanya ya da Kandil’de olursa onlara da kayyum atanır. Az iş yapar çok iş yapar, yol mu yapacak, yeşillik mi yapacaklar onlar ayrı ancak kimse parayı çalıp dağa gönderemez. Bunu titizlikle takip ederiz sonuna kadar."

Cumhur İttifakı adaylarının tümünün tecrübeli isimler olduğunu vurgulayan Özhaseki, ilçe ve büyükşehir arasında kavga olmayacağını söyledi.

Su ve asfalt sorununa değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yeni yasa ile köylerimiz mahalle ile anıldı. Hizmetlerin de aynı şekilde şehirdeki gibi verilmesi lazım. Birçok yerde asfalt sorunu olduğunu biliyorum. Bu yaz itibarı ile bir asfalt seferberliği başlatıp bütün köy yaylalarımızın bağlantılarını bitireceğiz. Su sorunu olan birkaç yer var. Bunları da yaparız, gücümüz yeter. Koca, devasa projeler yapan belediyeler en basit hizmetleri mi yapamayacak. İşin özü aslında ortaya çıkıp söz verdiğin taahhütlerin arkasından koşmak."

