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Yerli ve milli patates Nahita’da hasat başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

Yerli ve milli patates Nahita’nın hasatı Adana’da başladı.Türkiye’de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi gerçekleşiyor.

Yerli ve milli patates Nahita’da hasat başladı

Yerli ve milli patates Nahita’nın hasatı Adana’da başladı.
Türkiye’de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi gerçekleşiyor. Kişi başı tüketilen patates miktarı ise 48 kilogram. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli tohum ülke pazarına kazandırıldı. Bu 10 çeşit yerli ve milli tohumun 6 tanesinin satışı ve özel sektöre devri de gerçekleştirildi. Nahita’da satışı gerçekleşen ilk yerli ve milli patates çeşidi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu belirtti. Ülkemizin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Patates hasat etkinliğine farklı ülkelerden büyük ilgi
Sofraların baş tacı olan patateste, yerli ve milli bir çeşit olarak yer alan Nahita, Adana’da hasat ediliyor. Hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek Nahita çeşidini inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kıyaslama şansı da buldu.
Nahita patatesi yerli tohumdan üretildi
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye’nin ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nde 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu anda 10 tane yerli ve milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Adını, Niğde’nin antik çağlardaki isminden alan Nahita’nın ilk defa turfanda üretim merkezi Adana’da hasadı yapılıyor. Nahita, erkenci, yemeklik tüketimine uygun ve oldukça verimli bir çeşit olarak dikkati çekiyor.
Yerli patates Nahita 16 ülkeye ihraç edilecek
Nahita’nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı gerçekleştirildi. Satın alınan firma tarafından Sivas’ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam eden Nahita’da, Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra hem çiftçilerimizle buluşacak hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek.

Yerli ve milli patates Nahita’da hasat başladı

Yerli ve milli patates Nahita’da hasat başladı

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