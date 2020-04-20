Yerli ve milli solunum cihazlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifing de şu ifadeleri kullandı:

Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız.

Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak.

Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizi gururlandırıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: MÜHENDİSLERİMİZ BİZİ BİR ODAYA KAPATIN DEDİLER

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız.” dedi.

