"Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı" yapılacak

ANKARA - Yerli ve milli tıbbi cihaz üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri, "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı"nda ele alınacak.

Sağlık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli kaynaklarla sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu yerli ve milli tıbbi cihaz üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı", 29 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Toplantıda, Türkiye'nin milli tıbbi cihaz üretiminde yaptığı son Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere Genel Sağlık Sigortası, sağlık ürünleri ihracat artışı gibi Türkiye'nin sağlıkta öne çıkan konu başlıkları masaya yatırılacak.

Toplantıya, 81 ilden sağlık profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan geniş bir heyet katılacak.

Türkiye'de üretilmeye başlanan yeni tıbbi cihazların ve yenilikçi fikirlerin tartışılacağı toplantıda, 81 ilden gelen heyet, gelecek dönemlerde üretilebilecek tıbbi cihazların hangi tarzda ve ne şekilde yenilikçi olabileceğini, tamamen yerli ve milli, gelişime açık biçimde üretilip, ileri teknolojilerle geliştirilebileceğini değerlendirecek.