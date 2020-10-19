HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adını 13. Yüzyılın önemli İslam bilim insanlarından biri olan Nasirüddin Tusi’den alan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü tarafından geliştirilen yerli uçan araba “Tusi” test sürüşlerine başladı.

Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

Gelişen teknoloji ile birlikte gelecekte arabaların hem karada hem de havada gideceğine dair artık birçok gelişme söz konusu. Bu anlamda teknolojik altyapı ile birlikte birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına devam ediyor ve örnekler ortaya çıkarıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve Türkiye’deki milli uçan araba teknolojisine destek olmak amaçlı yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak 2019 yılında TEKNOFEST’de teknoloji severlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan uçan araba Tusi bu yıl da deneme sürüşlerine başladı. Kapalı alan test sürüşlerini başarı ile tamamlayan araç Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda açık alan test sürüşünü yaptı. Test sürüşlerinden sonra araç için gerekli tüm çalışmaları devam ettireceklerini söyleyen Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Umut Us, “Denemelerimizden sonra daha iddialı uçuş testlerine başlayacağız” dedi.

4c6794a1-501f-4135-bcba-5c6f292bae8f

''İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALIYORUZ''

Tusi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan ve ayrıca üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisinde AR-GE Mühendisi olan Umut Us, “Araç şimdilik 6 motorlu bir hexacopter altyapısı üzerine kurulu ve halihazırdaki ağırlığı 100 kilo olup 80 kiloluk bir kişiyi seyahat ettirebilir özellikte. Uçuş menzili açısından da havada 30 kilometrelik karada ise 160 kilometrelik bir menzile sahip. Elektrikle çalışan ve 2-2.5 saatlik bir şarj sonrasında yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değeri ile birlikte 8-9 dakikalık uçuş yapabiliyor. Şuan hâlihazırda test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim. Bunları baz aldığımızda istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz” dedi.

4bbc7376-f59f-4ad3-b070-fe7acc586349

“DAHA İDDİALI UÇUŞ TESTLERİ YAPACAĞIZ''

Us ayrıca üniversitenin vermiş olduğu destekten dolayı da çok memnun olduklarını söyleyerek, “Üniversitemizin yenilikçi anlayışı sayesinde ekip arkadaşlarımızla birçok proje üzerine çalışmalar yapıyoruz ve buralara kadar geldik. Aslında bizim uçan araba projemizin tasarım süreci 2018 yılında başladı. Çeşitli üretim safhalarından çıktıktan sonra test aşamalarına geldi. Biz aslında kapalı alan test uçuşlarımızı gerçekleştirmiştik. Açık alan test uçuşlarımızda da çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün itibari ile artık çok daha iddialı bir uçuş testi gerçekleştireceğiz diyebilirim” dedi.

“GELECEĞE YÖNELİK BİR PROJE''

Us son olarak da, “Bizler uçan araba projesini sadece yaptık demek için yapmıyoruz geleceğe yönelik yaptığımız bir proje. İlerleyen dönemlerde çeşitli yatırımlarla birlikte bunu hayata geçirilebilir hale getirmeyi planlıyoruz ve gerçekten uçan arabamızın içine bir insan binerek seyahat edilebilir bir yapıya büründürmek istiyoruz. Şuan bildiğiniz gibi Sivil Havacılık Kuralları gereğince insan taşımak zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu yüzden testlerimizi 80 kiloluk bir ağırlık içerisine yerleştirerek yapıyoruz” şeklinde konuştu.

0acd39a4-2945-41fc-8cac-df6bf5ede29b

Gerçekleştirilen test sürüşlerden memnun kaldığını belirten üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Uçan araba teknolojisinde Türkiye olarak gücü elinde bulunduran bir ülke konumunda olmak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Elon Musk'ın şirketinden önemli bir adım daha!Elon Musk'ın şirketinden önemli bir adım daha!
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
Elon Musk'ın şirketinden önemli bir adım daha!
iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı
iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı
Xiaomi Honor için nabız yokluyor
Xiaomi Honor için nabız yokluyor
Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak
Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak
Jack Dorsey senato sorgusunda azarlanıp terletilecek
Jack Dorsey senato sorgusunda azarlanıp terletilecek
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.