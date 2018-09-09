"Yerli ve milli üretim Türkiye'nin en önemli politikasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yerli ve milli üretim, yerli ve milli bakış açısı artık Türkiye'nin en önemli politikasıdır." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen 78. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin birinci önceliğinin yerli ve milli üretim olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlere değinen Karaaslan, AK Parti'nin gönül belediyeciliği yaparak gönüller inşa ettiğini belirterek, "Yapılan tüm hizmetlerin en önemlisi aslında gönüller inşa etmek. Yol yaparken, kaldırım yaparken, park yaparken de aslında biz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak için bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, birbirleriyle değil, hizmette yarışanların partisi olduklarını aktardı.

Karaaslan şöyle devam etti:

"Birbirimizle yarışmak bizim şiarımız da yok. Siyaset elbette bir yarıştır, elbette bir yerlere aday olmaktır. Elbette 'Ben daha iyi yaparım' demektir zaman zaman ama biz bunu asla birbirimizle bir yarışa döndürmeden, her zaman hizmetlerimiz noktasında bu anlamda tatlı bir rekabeti yaşayarak ama asla kardeş kardeşe bir yarışa dönüştürmeden başarabilenleriz. Bu sefer de tersi olmayacak. Bu kez de aynısı yaşanacak. Bu kez de partimizin kurumsallaşmış kadroları tarafından bu süreç en doğru şekilde yürütülecek."