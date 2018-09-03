Yerli ve milli ürün kullanımı için farkındalık oluşturuyorlar

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) tarafından iki yıldır düzenlenen panel, konferans, toplantı ve ziyaretlerle gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yerli ve milli ürün kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin öz potansiyeliyle yapabileceklerini topluma anlatarak bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla iki yıl önce GENÇKONFED tarafından "Yüzde 100 Milli Düşünce, Yerli Üretim ve Doğru Tercih" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda 38'i üniversite olmak üzere 68 farklı yerde konferans, panel ve toplantı ile ziyaretler gerçekleştirildi.

GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli ürün kullanmanın önemini ve ülkeye kazandırdıklarını toplumla paylaşarak yerli üretimin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

Yerli ürün kullanımının artmasıyla ülkede daha çok yatırım yapılabileceğini, bu sayede işsizlik sorununun da ortadan kalkacağını vurgulayan Okudan, "Yerli ürünler tercih edildiği zaman ülkemizde kalan parayla organize sanayilerinin oluşmasına katkı sağlanacak. Bu sayede üniversiteyi tamamlamış gençler, işsizlik gibi bir sorun yaşamaz." dedi.