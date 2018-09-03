Yerli ve milli ürün kullanımı için farkındalık oluşturuyorlar

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) tarafından iki yıldır düzenlenen panel, konferans, toplantı ve ziyaretlerle gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yerli ve milli ürün kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin öz potansiyeliyle yapabileceklerini topluma anlatarak bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla iki yıl önce GENÇKONFED tarafından "Yüzde 100 Milli Düşünce, Yerli Üretim ve Doğru Tercih" projesi başlatıldı.
Bu kapsamda 38'i üniversite olmak üzere 68 farklı yerde konferans, panel ve toplantı ile ziyaretler gerçekleştirildi.
GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli ürün kullanmanın önemini ve ülkeye kazandırdıklarını toplumla paylaşarak yerli üretimin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.
Yerli ürün kullanımının artmasıyla ülkede daha çok yatırım yapılabileceğini, bu sayede işsizlik sorununun da ortadan kalkacağını vurgulayan Okudan, "Yerli ürünler tercih edildiği zaman ülkemizde kalan parayla organize sanayilerinin oluşmasına katkı sağlanacak. Bu sayede üniversiteyi tamamlamış gençler, işsizlik gibi bir sorun yaşamaz." dedi.
Okudan, alanında uzman kişilerin bu programlara katıldığını belirterek, son dönemde kurdaki dalgalanma ve ekonomik gelişmelerin yerli ve milli ürün kullanımının önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.
- "Pizza yerine pide yiyelim"
Ülkenin kalkınarak güçlenmesi için yerli ve milli ürün kullanımının büyük önem taşıdığını dile getiren Okudan, şöyle devam etti:
"Acıktığımızda pide yerine pizza yediğimiz, susadığımızda yerli değil de yabancı içecek aldığımızda yılda 50 milyar doları yurt dışına gönderiyoruz. Yerli üretimi ne kadar arttırabilirsek, toplumu bilinçlendirip genele yaydığımızda üretim konusunda çok iyi yere geleceğiz. 2016 yılında Türkiye'ye 16 milyon ithal akıllı cep telefonu girmiş. Ülkemizde yüzde 2 oranında yerli üretim cep telefonu kullanılıyor. Vestel ve Casper'da cep telefonunda çalışan mühendis sayısı 300. Bunu yüzde 30'a çıkardığımızda mühendis ve teknik eleman sayısı artacak. Hem işsizliğe çare bulmuş hem de kendi ürünümüzü kullanmış olacağız. İnovasyon ve rekabet olmalı. Akıllı, farkındalık oluşturan bir tüketimle çok iyi şeyler başaracağımız kanaatindeyim."
Bilal Okudan, her alanda olduğu gibi turizmde de yerli düşünülmesi gerektiğini belirterek, 2016 yılında yurt dışı tatili için 5,8 milyar dolar harcandığını söyledi.
Farkındalık oluşması için yaptıkları çalışmalarda 150 binden fazla kişiye ulaştıklarına işaret eden Okudan, herkesi bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.
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