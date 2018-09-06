İSTANBUL (AA) - Yazar Mehmet Nuri Yardım, 8 Eylül 2008'de vefat eden yazar Şerif Benekçi'nin yerli ve milli hassasiyetlere sahip olduğuna vurgu yaparak, "Bazı yazarlar gidiyor yurt dışında Türkiye’yi şikayet ediyor, kendi ülkesine iftira atıyor. Onlara haklı olarak kızıyoruz ama onlara kızacağımıza yerli ve milli yazarlarla eserlerine sahip çıkmalıyız." dedi. Kütahya Gediz’in Muhipler Köyü’nde 1950'de doğan roman yazarı Benekçi, Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'nde dostları, okuyucuları ve sevenleri tarafından yad edildi. Benekçi hakkında daha önce yazılan yazılardan bazı bölümlerin okunduğu toplantıda, yazarın biyografisine de yer verildi. Toplantıda konuşan Mehmet Nuri Yardım, Benekçi'nin yaptığı çalışmalarla Türk romancılığına büyük hizmetler ettiğini söyledi. - "Romanların ihtilallerden daha sarsıcı olduğunu söylemişti" Bazı yazarların yurt dışında Türkiye’yi kötülediğini aktaran Yardım, "Türkiye'yi şikayet eden, kendi ülkesine iftira atan yazarlara haklı olarak kızıyoruz ama onlara kızacağımıza yerli ve milli yazarlarla eserlerine sahip çıkmalıyız. Onlar gündeme gelsin, onlar konuşulsun. Şerif Benekçi bu anlamda önemli bir isimdir." diye konuştu.

Yardım, Anadolu'dan İstanbul’a daha büyük bir alana sahip olduğu için gelen yazarların olduğuna dikkati çekerek, "Şerif Benekçi de onlardan biriydi, İstanbul'a keşfedilme, sanata hizmet etme, daha fazla roman yazma, edebiyata katkı sağlama ama ümidiyle gelmişti ama umduğunu bulamadı." ifadesini kullandı. Kendisiyle "Şimdi Ağlamak Vakti" romanı hakkında daha önce röportaj yaptığını belirten Yardım, şöyle devam etti: "Okul yıllarında bütün dersleri iyi ama Türkçesi iyi değil. Okuldaki bir hocası sayesinde Türkçe'sini geliştiriyor ve edebiyata yöneliyor. O hoca teşvik etmeseydi belki de onun romanlarıyla tanışmayacaktık. 1976'daki uzun boykotlardan faydalanıp notlarını kitaplaştırdı. İlk ciddi çalışması da bu olmuştur. Röportajımızda, romanların ihtilallerden daha sarsıcı ve yönlendirici bir unsur olduğunu söylemişti. Şerif Hoca, kendi insanının romanını yazmaya çalışmıştır. Gerçekten biz onun romanlarını okuduğumuzda kendimizi ve değerlerimizi buluyoruz." - "Anlatmak, söylemek, yazmak istediği çok derdi vardı"

Yardım, Beneçi'nin gençlere çok önem verdiğinin altını çizerek, gençlere sahip çıkıldığında nice Itri’ler, Mimar Sinanlar, Necip Fazıllar'ın yetişeceğini dile getirdi. Yazar ve eğitimci Muhsin Karabay da yoğunluktan dolayı çok görüşemedikleri Şerif Benekçi'yi daha yakından tanıyamadığı için üzgün olduğunu anlattı. Benekçi'nin vefat haberini birkaç gün sonra aldığına değinen Karabay, "O heyecanlı, canlı haliyle, hızlı hızlı konuşmasıyla gözümde canlanıverdi. Anadolu insanının samimiyetini, yazar olmanın güzel duruşunu, hoca olmanın asaletini ve dünyanın bütün romanlarını yazmak isteyen heyecanı onda görmüştüm. Şerif Hoca'nın anlatmak, söylemek, yazmak istediği çok derdi vardı. Böyle değerler unutulmamalı." dedi. - Şerif Benekçi hakkında İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Ankara İmam-Hatip Okulu'nun parasız yatılı kısmında bitirin Benekçi, Kütahya Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Almanya'da kaldı. Orada Goethe Enstitüsü'ne giden ve ardından yurda dönen yazar, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde okuduysa da bitirmeden ayrıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Önlisans Programını bitiren Benekçi, 14 yıl imam-hatiplik yaptı.