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  4. Yerli ve yabancı bilim insanları kongrede buluşacak

Yerli ve yabancı bilim insanları kongrede buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

TEMASI ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne (USBK2020) İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliği yapacak.

Yerli ve yabancı bilim insanları kongrede buluşacak

İSTANBUL, (DHA)-TEMASI ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne (USBK2020) İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliği yapacak.

12-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak ‘sürdürülebilirlik’ temalı kongre kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği duyuruldu. Kongrenin geleneksel olarak her yıl iletişim ve işbirliklerinin var olduğu farklı bir coğrafyada düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Kongrenin önemi hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA ORTAMLARI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ile (IGU-CON USBK) Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün akademik çalışma ve uygulamaları; bilim insanlarının paylaşımına sunmayı, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamayı ve işbirliği çerçevesinde çalışma ortamları oluşturmayı amaçlıyoruz”diye konuştu.

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsan yaşamını yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, çevresel tüm faktörlerin ‘Sürdürülebilirlik’ olgusu çerçevesinde bilimsel bakış açısıyla ele alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 21.yy önemli paradigmalarından biri olan ‘Sürdürülebilirlik’ kavramını uygulamalı sosyal bilimlerin geniş yelpazesi altında tartışmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde konsorsiyumlar oluşturarak farkındalık yaratmak hedeflerimiz arasında.”

“SOSYAL BİLİM DİSİPLİNLERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR”

Günümüzde ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, teknolojik ve bilişim alanlarında mevcut gelişmelerin irdelenmesi ve çalışmaların yürütülmesinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, “Verimli ve etkin araçların sorgulanması konularında sosyal bilim disiplinlerinin önemi artıyor. Bu bağlamda ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı amaçlayan IGU-CON USBK nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlayacaktır. Sorgulama ve çözüm arayışlarının bütüncül yaklaşımlar ile tartışılmasına zemin oluşturması hedeflenen bu kongrede, bir araya gelen bilim insanlarının kongre kapsamında elde edilen sonuçları değerlendirerek, geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalara imza atmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

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