Yerli ve yabancı bilim insanları kongrede buluşacak

İSTANBUL, (DHA)-TEMASI ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne (USBK2020) İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliği yapacak.

12-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak ‘sürdürülebilirlik’ temalı kongre kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği duyuruldu. Kongrenin geleneksel olarak her yıl iletişim ve işbirliklerinin var olduğu farklı bir coğrafyada düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Kongrenin önemi hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA ORTAMLARI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ile (IGU-CON USBK) Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün akademik çalışma ve uygulamaları; bilim insanlarının paylaşımına sunmayı, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamayı ve işbirliği çerçevesinde çalışma ortamları oluşturmayı amaçlıyoruz”diye konuştu.