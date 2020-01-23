HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerli yeşil sertifika sistemi YeS-TR ile "yeşil bina" sayısı artacak

Yerli yeşil sertifika sistemi YeS-TR ile "yeşil bina" sayısı artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, sürdürülebilir ve bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek yerli Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) yazılımı, bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacak - 2021'in başında hizmet verecek sistem kapsamında yetki verilen kurumlar tarafından bina ve yerleşme alanlarına "geçer", "iyi", "çok iyi" ve "ulusal üstünlük" derecelerinde yeşil sertifika belgesi verilecek - YeS-TR sayesinde ülkeye özgü, marka değeri olan, sürdürülebilir yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulması sağlanacak ve yurt dışına ödenen yüksek sertifika ücretleri azalacak

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilecek yerli Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) tamamlandığında, yetkili kuruluşlar tarafından bina ve yerleşme alanlarına sertifika belgesi verilecek.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından edindiği bilgiye göre, küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarında azalma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi gibi nedenler, yapı sektöründe çevre dostu yeşil binaların yapılmasını gereklilik haline getiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında 1990'dan itibaren, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede daha az enerji tüketen, doğal kaynakları daha az kullanan ve çevreyi daha az kirleten binaların yapımını desteklemek üzere çeşitli yeşil bina sertifikasyonları oluşturuluyor.

Bu kapsamda, Bakanlık ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında, iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması amacıyla 26 Şubat 2016'da "Ulusal Değerlendirme Kılavuzu" geliştirilmesine yönelik protokol imzalanmıştı.

Daha sonra yapıyı arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendiren, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla da 2018'de Türkiye'ye özgü "bina" ve "yerleşme" ana kategorileri çerçevesinde "Sertifika Sistemi Kılavuzu" hazırlanmıştı.

- "Geçer", "iyi", "çok iyi" ve "ulusal üstünlük" sertifika dereceleri verilecek

Kılavuz çerçevesinde ise 8 Kasım 2019'da Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) yazılımı alt yapısı oluşturularak çalışmalara başlandı.

Çalışmaları süren ve bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan yazılım sonrası Bakanlık tarafından ilgili kuruluşlara eğitim verilerek yetkilendirmeler yapılacak.

Yetkilendirmelerin ardından YeS-TR'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde hizmet vermesi planlanıyor.

Gönüllülük esasına dayanan ve idarelerce zorunlu tutulmayacak sistemde, yetki verilen kurumlar sürdürülebilir yeşil binalar ve yeşil yerleşmeler için "geçer", "iyi", "çok iyi" ve "ulusal üstünlük" sertifika derecelerinde sertifikalar oluşturulması hedefleniyor.

- Bina sektörü sera gazlarının yüzde 30'undan sorumlu

Türkiye'de nihai enerji tüketiminin yüzde 37'sini kullanan ve sera gazlarının yüzde 30'undan sorumlu bina sektöründe sürdürülebilirlik kapsamında yeşil bina kavramları son zamanlarda öne çıktı.

YeS-TR sayesinde, ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasıyla Türkiye'ye özgü marka değeri olan sürdürülebilir yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulması sağlanacak.

Yurt dışından alınan yeşil bina sertifikalarının yaygınlaşmasıyla sertifikaların geçerliliği konusunda karışıklık oluşuyor ve bu programlar için yurt dışına yüksek meblağlar ödeniyordu.

Bunların önüne geçmek için geliştirilen YeS-TR sayesinde artık daha geçerli sertifika sistemleri verilmesi ve yurt dışına ödenen yüksek sertifika ücretlerinin azalması amaçlanıyor.

- Yeşil sertifika nasıl alınacak?

Bina, yerleşme sahibi veya temsilcileri yeşil sertifika almak için, Yeşil Sertifika Uzmanı aracılığıyla Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna başvuru yapacak.

Değerlendirme kuruluşu yine bünyesindeki uzmanlar üzerinden (her uzman kendi uzmanlık alanı ile değerlendirme yapacak) "Ulusal Değerlendirme Kılavuzu" doğrultusunda değerlendirilen bina veya yerleşmeye puanlama yapacak. Kuruluş Yeşil Sertifika Değerlendirme puanlamasına göre işlem tesis edecek.

Tüm bu işlemler YeS-TR üzerinden yapılacağı için hem Bakanlık tarafından yeşil bina özelliğine sahip binaların envanteri tutulacak hem de herhangi bir şikayet konusu olduğunda sistemden yapılan işlemler ve kayıtlar incelenebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım
Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test ettiBakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti
Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldıToprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi Yerli yeşil sertifika YES-TR

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanlar içinde yolda bulduğu köpeği tedavi ettirip sahiplendi

Bulunduğunda bu haldeydi...

FETÖ’nün en kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Son dakika! Diyarbakır'da 2.3 ton esrar ele geçirildi

Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim metrosunda yürek yakan görüntü!

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisi 6'ıncı kez İBB Meclisi'ne geldi

Bayrampaşa’ya Tarkan hançeri

Bağcılar'da beton mikseri virajı alamadı, aracın üzerine devrildi

Korku dolu anlar! Beton mikseri aracın üzerine devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.