Yerlikaya'dan polis '1 Mayıs' teşekkürü! Saraçhane'deki görüntüler gündem olmuştu... 'Dünyaya örnek oldunuz'

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına 'Taksim' gerilimi damga vurdu. İçişleri Bakanlığı bu yıl da Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin vermezken; geniş güvenlik önlemleri alındı. CHP, DEM, DİSK ve KESK ise Taksim çağrısında ısrar ederken, sabah saatlerinden itibaren Saraçhane'de toplanılmaya başlandı.

Saraçhane meydanına gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alınan yasak kararına tepki gösterirken "Gelecek sene bu yasakların kalmayacağını ümit ediyoruz. Bugün de hep birlikte Taksim'e doğru, 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. AYM kararına rağmen kanunsuz emir verenleri suç işlememeye davet ediyoruz. Ama Saraçhane'de bu toplanma ve bu iradenin kendisi de çok önemli bir kazanım. Taksim özgürleşene dek bu mücadele sürecek." dedi.

CHP Lideri Özel, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte alandan ayrılırken; tansiyon zaman zaman yükseldi. DİSK ve KESK'te yürüyüş kararından vazgeçerken bazı eylemcilerin polisle karşı karşıya geldiği görüldü.

ZAMAN ZAMAN ARBEDE YAŞANDI

Bazı grupların elindeki bayrak ve sopalarla polislere vurduğu görülürken; yapılan uyarıların ardından polis ekipleri bir süre sonra kitleyi göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak dağıttı.

POLİSİN BAŞTAKİ SAKİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada ise bazı göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede gündem olurken, polisin önceki yıllara nazaran başta daha sakin bir tutum göstermesi dikkat çekti.

YERLİKAYA'DAN POLİSE '1 MAYIS' TEŞEKKÜRÜ

Söz konusu görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan polise 'teşekkür' mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"FERASETLE, SAĞ DUYUYLA KARŞI KOYDUNUZ"

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle"