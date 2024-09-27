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  4. Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu... Gaziantep'teki çete üyeleri yakalandı! Sokağa inip tehditler savurmuşlardı

Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu... Gaziantep'teki çete üyeleri yakalandı! Sokağa inip tehditler savurmuşlardı

27.09.2024 14:39
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27.09.2024 14:39
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Gaziantep'te sokak ortasında ellerinde uzun namlulu silahlarla bir başka çete üyelerini tehdit edenlerin görüntüsü gündeme yaratmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler büyük tepki çekerken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü "Takipteyiz" mesajı paylaşmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu çete üyelerinin yakalandığı ana ait görüntüleri paylaştı.

Gaziantep'te çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerinde uzun namlulu silahlar olduğu görülen bir grup, sokağa çıktı. Söz konusu videoda çete üyelerin, bir başka çeteyi tehdit etti.

SOKAK BAŞINDA SİLAHLARLA NÖBET TUTUP, TEHDİTLER SAVURDU

Sokak başında nöbet tuttukları görülen çete üyelerinden birinin "Hani sokağa çıkamıyorsunuz. Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı şey mi?" dediği görüldü.

57 suç dosyası olduğu iddia edilen şahsın ve yanındakilerin yakalanması için sosyal medya ayağa kalktı.

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"TAKİPTEYİZ" MESAJI GELMİŞTİ

Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü "Takipteyiz" mesajı paylaşmıştı.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: YAKALANDILAR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerdeki çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 57 suç kaydı olduğu iddia edilen şahsı ve yanındaki 6 kişiyi bir fabrikada kıstırarak yakaladı.

Söz konusu şahısların polisler tarafından gözaltına alındığı anları paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"GEREĞİ YAPILDI-31

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

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Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

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Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."

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