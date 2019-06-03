Yerlikaya'dan bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum." dedi.

Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstanbulluların bayramını kutlayan Yerlikaya, ramazanın ardından kutlu bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Toplumu bir arada tutan gelenek ve değerlere vurgu yapan Yerlikaya, "Büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri sevindirmek, küsleri barıştırmak, hastaları ziyaret etmek, kimsesizlerin yanında olmak, yoksullara kol kanat germek... Hepsi bayramlarda tazelediğimiz bizi biz yapan değerlerimiz, geleneklerimiz...Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.