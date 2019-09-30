HABER

"Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlayan seferberlik şu an bizi bulunduğumuz yüzde 15'lik yerlilikten yüzde 70'lere ulaşan bir yerliliğe getirdi. Bunun mutlaka devamı gelecek, gelmek zorunda" - "Türkiye kendi kaynaklarıyla, ki bu yerli kaynaklar geniş, kömürü de güneş de var, enerji üretmezse, enerji bağımlılığı devam eder. Mutlaka yerlileşme çalışmaları ve yenilenebilir enerji kaynakları noktasında, enerji depolamayla ilişiklendirilmiş enerji teknolojileri çok daha kıymetli hale gelecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlayan seferberlik şu an bizi bulunduğumuz yüzde 15'lik yerlilikten yüzde 70'lere ulaşan bir yerliliğe getirdi. Bunun mutlaka devamı gelecek, gelmek zorunda." dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış törenine katılan Mandal, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu ilk dersi vermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Mandal, Türkiye'nin, savunma sanayisinde güçlüklerle başlayan büyük bir deneyim kazandığına dikkati çekti.

Önce Türkiye'nin, ithal edemediği bazı ürünleri kendisinin üretmeye başladığını belirten Mandal, "Bunun için büyük bir liderlik gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlayan seferberlik şu an bizi bulunduğumuz yüzde 15'lik yerlilikten yüzde 70'lere ulaşan bir yerliliğe getirdi. Bunun mutlaka devamı gelecek, gelmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Mandal, ülkede yeni alanların gelişiminde, havacılık, raylı sistemler, ilaç sektörü ve enerjide insan kaynağını verimli kullanarak, özel sektörle iş birliği halinde sürecin yönetilmesi konusunda TÜBİTAK'ın destek programlarının süreceğini aktardı.

En başarılı firmaların, yurt dışına ihracat yapanlar olduğuna işaret eden Mandal, şöyle konuştu:

"Türkiye aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel boyutta lider bir ülke. Üretmiş olduğu ürünlere bağlı teknolojinin özgünlüğü dolayısıyla bunun ihracatı çok önemli. Buradan itibaren üniversitelerin önemi gündeme geliyor. Yoksa siz yurt dışından tedarik ettiğiniz ürünü üretiyorsanız, bu evet bir başarı ama bunun üzerine yeni bir teknolojiyi ortaya koyup buna dayalı üretim yapıyorsanız, o zaman lider ülkesiniz. O zaman ihraç edebilme noktasına geliyoruz."

Mandal, üniversitelerin varlığının, sadece ithal edilen bir ürünün Türkiye'de üretilmesinde değil, bunun ötesinde yeni teknolojiler ve bunlara bağlı üretimlerin gerçekleştirilmesi bakımından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Güneş ve rüzgar enerjisinde geçmişte bir tarafta üretici, diğer tarafta tüketicinin olduğunu dile getiren Mandal, şimdi tüketicinin aynı zamanda üretici noktasına geldiğini ifade etti.

- "Enerjideki en büyük gelişim alanı depolamak"

Dünyadaki bu gelişimlerin yanı sıra en önemli güçlüğün depolama olduğunu söyleyen Mandal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjideki en büyük gelişim alanı depolamak. Türkiye kendi kaynaklarıyla, ki bu yerli kaynaklar geniş, kömürü de güneş de var, enerji üretmezse, enerji bağımlılığı devam eder. Mutlaka yerlileşme çalışmaları ve yenilenebilir enerji kaynakları noktasında, enerji depolamayla ilişiklendirilmiş enerji teknolojileri çok daha kıymetli hale gelecek."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da ESTÜ'nün, yeni kurulmasına rağmen gerek kısa sürede elde ettiği başarılar gerekse stratejik hedeflemeleriyle, 21'inci yüzyılın küresel gücü olma hedefindeki Türkiye'nin vizyonuna değerli katkılar sunacağının işaretlerini verdiğini kaydetti.

Törene, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile kurum ve kuruluşların müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktıAngolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararıKubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2019-2020 Akademik Yıl açıl

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.