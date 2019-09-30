"Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlayan seferberlik şu an bizi bulunduğumuz yüzde 15'lik yerlilikten yüzde 70'lere ulaşan bir yerliliğe getirdi. Bunun mutlaka devamı gelecek, gelmek zorunda." dedi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış törenine katılan Mandal, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu ilk dersi vermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Mandal, Türkiye'nin, savunma sanayisinde güçlüklerle başlayan büyük bir deneyim kazandığına dikkati çekti. Önce Türkiye'nin, ithal edemediği bazı ürünleri kendisinin üretmeye başladığını belirten Mandal, "Bunun için büyük bir liderlik gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlayan seferberlik şu an bizi bulunduğumuz yüzde 15'lik yerlilikten yüzde 70'lere ulaşan bir yerliliğe getirdi. Bunun mutlaka devamı gelecek, gelmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Mandal, ülkede yeni alanların gelişiminde, havacılık, raylı sistemler, ilaç sektörü ve enerjide insan kaynağını verimli kullanarak, özel sektörle iş birliği halinde sürecin yönetilmesi konusunda TÜBİTAK'ın destek programlarının süreceğini aktardı. En başarılı firmaların, yurt dışına ihracat yapanlar olduğuna işaret eden Mandal, şöyle konuştu: "Türkiye aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel boyutta lider bir ülke. Üretmiş olduğu ürünlere bağlı teknolojinin özgünlüğü dolayısıyla bunun ihracatı çok önemli. Buradan itibaren üniversitelerin önemi gündeme geliyor. Yoksa siz yurt dışından tedarik ettiğiniz ürünü üretiyorsanız, bu evet bir başarı ama bunun üzerine yeni bir teknolojiyi ortaya koyup buna dayalı üretim yapıyorsanız, o zaman lider ülkesiniz. O zaman ihraç edebilme noktasına geliyoruz." Mandal, üniversitelerin varlığının, sadece ithal edilen bir ürünün Türkiye'de üretilmesinde değil, bunun ötesinde yeni teknolojiler ve bunlara bağlı üretimlerin gerçekleştirilmesi bakımından da çok önemli olduğunu vurguladı.