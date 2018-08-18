"Yerlileştirme projelerimizi sırasıyla uygulayacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak yerlileştirme ve millileştirme projelerimizi sırasıyla uygulamaya koyacağız." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Koordinasyon Merkezi'nde (SAKOM) video telekonferans (VTC) sistemi üzerinden, 81 ilin sağlık müdürleri ve sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İl sağlık müdürlerine seslenen Koca, kritik bir zamanda hep birlikte önemli bir sorumluluğun yükünü omuzlarında taşıdıklarını belirterek, "Sağlık camiamız ambargolar, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda her zaman geçmişten gelen tecrübesi ile görevini başarı ile yürütmesini bilmiştir." ifadesini kullandı.

Toplumun en fazla mağdur ve en kırılgan olduğu durumlarda fedakarca görev yapmayı hayat tarzı haline getiren bir ekibin mensupları olduğunu vurgulayan Koca, "Bu fedakarlığın sürekliliği, doktorundan hasta bakıcısına kadar tüm çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda gelecek kaygısı duymadan hizmet vermesine bağlıdır. Hasta ve sağlık çalışanının kendini güvende hissedeceği, karşılıklı güvenin en üst düzeyde olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak zorundayız." diye konuştu.