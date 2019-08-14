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Yerüstünde buz gibi, yeraltında 40 derece sıcaklıkta

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesi'ndeki kaynak suyu yerüstünde buz gibi akarken, yeraltındaki sıcaklığı ise 40 dereceyi geçiyor.

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesi'ndeki kaynak suyu yerüstünde buz gibi akarken, yeraltındaki sıcaklığı ise 40 dereceyi geçiyor. Birçok hastalığa şifa olduğuna inanılan sıcak su için mahalleye termal tesis kuruldu.

Olur ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ilıkaynak Mahallesi'nde kaynak suyundan akan soğuk suyla yöre halkı ihtiyacını karşılarken, sıcak su için termal tesis kuruldu. Kaplıcaya Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor.

Tatilini geçirmek için geldiği Olur'da kaplıcaya giren emekli öğretmen Rasim Beken, tesislerin genişletilerek bölge halkına hizmet verir hale getirilmesini istedi. Kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Beken, çocuğu olmayan kadınların 7 Mayıs ile 20 Mayıs tarihleri arasında kaplıcaya geldiklerini ve bu dönemde kaplıcaya gelenlerin çocuklarının olacağına dair inançları olduğunu belirtti.

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