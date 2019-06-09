"Yeryüzü cenneti" Nemrut'a turist akını

Ailesiyle 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek amacıyla Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya bir gezi programı düzenlediklerini belirten Ataşbaş, burada müthiş bir manzara ile karşılaştıklarını anlattı.

Ataşbaş, "Buraları gezmeden ölmeyin. Vatanın her tarafı kutsal. Onun için lütfen insanlar ön yargılarını dağıtsınlar. Batıdaki tüm insanları bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Eylem Ataşbaş da ilk kez gördüğü Nemrut Krater Gölü'ne hayran kaldığını ifade ederek, "Burada dört mevsim bir arada. Kışın kar göremeyenler yaz mevsiminde gelip burada kar görebilirler. Yüzmek isteyenler için güzel bir alternatif. Doğa yürüyüşü yapmak için harika yerler var. Herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor. Buralar gizli kalmış cennet." diye konuştu.

Çanakkale'den gelen Filiz Önal da Nemrut Krater Gölü'nde karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını, tüm güzellikleri bir arada görebilme imkanı bulduğunu aktardı.

