Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası" ile ihtiyaç sahipleri için kurban organizasyonları gerçekleştireceği ülkelerden bazılarında gönüllü sağlık hizmetleri de sunacak.

Dernekten yapılan açıklamada, bir kurban hisse bedelinin 1600 lira olarak belirlendiği ve bu yıl Afganistan, Çad, Kamerun ve Yemen’in de aralarında bulunduğu 15 ülkede kurban dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Derneğin bugüne kadar 211 bin 833 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğu vurgulanan açıklamada, Kurban Bayramı boyunca sunulacak hizmetler kapsamında Afganistan ve Çad’a gönüllü sağlık ekiplerinin götürüleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, bu yıl da bayramın bereketini yeryüzü ile paylaşmak için "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" ismiyle kampanya başlattıklarını belirtti.

Kurban hazırlıklarının 15 ülkede devam ettiğini ifade eden Güney, bu ülkelerden Afganistan ve Çad’da kurban eti dağıtımının yanı sıra gönüllü sağlık ekipleriyle tedavi edici hizmetler vereceklerini kaydetti.

