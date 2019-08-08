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Yeryüzü Doktorları, Nijer'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Toplam 10 gönüllünün bulunduğu kafile, yanlarında sağlık ve gıda yardımlarının bulunduğu kolileri başkent Niamey'e götürdü - Proje Koordinatörü Ayşe Nur Sarıalan: -"Bu yıl, Çad, Nijer, Yemen, Somali, Filistin, Tanzanya, Afganistan ve Suriye olmak üzere sekiz ülkede faaliyet göstereceğiz. "

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüleri, kurban bayramında yardım ve sağlık faaliyetlerinde bulunmak üzere Nijer'e hareket etti.

İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e THY'ye ait tarifeli uçakla hareket eden kafilede toplam 10 gönüllü yer aldı.

Proje Koordinatörü Ayşe Nur Sarıalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana Kurban bayramı döneminde yardım operasyonları düzenlediklerini söyledi.

Sarıalan, bunları koruyucu sağlık projeleri kapsamında yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl, Çad, Nijer, Yemen, Somali, Filistin, Tanzanya, Afganistan ve Suriye olmak üzere sekiz ülkede faaliyet göstereceğiz. Nijer ekibiyle şimdi yola çıkıyoruz. Yanımızda 66 koli var. Bunlar içinde ilaç ve gıdalar mevcut." dedi.

Çad ve Nijer'de kurban operasyonun yanı sıra sağlık yardımlarında bulunacaklarına dikkati çeken Sarıalan, birinci basamak sağlık hizmetini buradaki halka ulaştıracaklarını kaydetti.

Yeryüzü Doktorları, Çad, Nijer, Yemen, Somali, Filistin, Tanzanya, Afganistan ve Suriye’de kurban organizasyonlarıyla birlikte Çad ve Nijer'de sağlık taraması da yapacak.

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nijer sağlık yardım Yeryüzü Doktorları Derneği

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