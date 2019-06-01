HABER

Yeryüzü Doktorları'ndan Afrinlilere iftarlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:59 | Son Güncelleme

Yeryüzü Doktorları'ndan Afrinlilere iftarlık

Yeryüzü Doktorları, Suriye'nin Afrin kentindeki çadır kamplarda kalan ailelere iftarlık kumanya dağıttı.

Yeryüzü Doktorları Cinderes Yardım Sorumlusu Ahmet İpek, AA muhabirine, ramazanın bitmesine 3 gün kala Cinderes'de AFAD koordinesindeki Derl Ballut ve Muhammediye çadır kamplarındaki ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin kişiye iftarlık dağıttıklarını belirtti.

Dağıttıkları kumanyada Suriye'ye özgü kepse pilavı, kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmek bulunduğunu kaydeden İpek, kamp içerisine kurulan ayakta tedavi merkezinde, Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”
Fatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtıFatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeryüzü Doktorları

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.