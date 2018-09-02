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Yeryüzü Doktorlarından Cinderes’e sağlık merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

Afrin’e bağlı Cinderes bölgesinde çadır kamplarda barınan Suriyeliler için inşa edilen merkezin ay sonunda açılması hedefleniyor

Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak Afrin’e bağlı Cinderes bölgesine gelen ve burada çadır kamplarda hayatlarını sürdüren Suriyeliler için Yeryüzü Doktorlarınca sağlık merkezi kuruluyor.

Cinderes’deki Deyr Ballut ve Muhammediye kamplarında bulunan Suriyelilere hizmet verecek sağlık merkezinin eylül ayının son haftası hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

AFAD ve Hatay Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle inşa edilen sağlık merkezinde incelemelerde bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin, merkezde on personelin görev yapacağını belirtti.

Merkezi ay sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini aktaran Metin, "Bangladeş, Myanmar, Yemen, Somali ve Fırat Kalkanı bölgesindeki göçmen sağlığı merkezlerinden sonra buraya da tıp merkezimizi kazandırmış olacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Yeryüzü Doktorları

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