Yeryüzü Doktorlarından "Görecek Güzel Günler Var" sergisi

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, muhtelif ülkelerde görme bozukluğu yaşayan insanlara dikkati çekmek için "Görecek Güzel Günler Var" sergisi açtı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, dünyada 2 milyar 200 milyon insanda görme bozukluğu bulunduğu ve bu kişilerden 65 milyon 200 binini kolayca tedavi edilebilen katarakt hastalarının oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda katarakt gibi görme bozuklukları ile 2006 yılından bu yana mücadele eden Yeryüzü Doktorlarının, başlattığı "Görecek Güzel Günler Var, Yardım Edin Görsünler" kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç sahibi daha çok kişiye ulaşmak için 20-27 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Metro İstasyonunda sergi düzenlediği ifade edilen açıklamada, Yeryüzü Doktorları Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Sergiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde, maddi ve teknik imkansızlar nedeniyle, yaşadığı görme problemine dair tedavi olamayan milyonlarca insanın sesini duyurmak istiyoruz. Katarakt ülkemizde kolayca tedavi edilebilen bir hastalıkken katarakt sebebiyle okula gidemeyen çocuklar var dünyada. Zaten yaşam şartlarının zor olduğu coğrafyalarda bir de görme yetisini yitirmiş olan ve bu sebeple evinin geçimini sağlayamayan babalar var.

Ülkemizde yıllar önce yenmiş olduğumuz trahom hastalığı dünyada varlığını sürdürmeye devam ediyor. İşte tam da bu sebeplerle Yeryüzü Doktorları olarak göz sağlığına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında çekilmiş özel kareleri halkımızla buluşturmak istedik, teşriflerinden büyük memnuniyet duyacağız."

