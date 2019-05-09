İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, beslenme sağlığı konusunda "Hayat Çok Ucuz!" kampanyası başlattı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 821 milyon kişi her gece aç yatıyor. 5 yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısı açlıkla ilişkilendiriliyor. Bunlarla birlikte, açlıkla mücadele eden çocukların karnının şişkin olması dikkati çekiyor.
Yeryüzü Doktorları Üyesi çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Vural Kartal, açlık çeken çocukların karın şişliğine de sebebiyet veren Protein Enerji Malnutrisyonu’na (PEM) ilişkin şu bilgileri verdi:
"Vücut kısa süreli yetersiz beslenmeyi tolere edebilir. Vücut depolarındaki yağ, enerji, vitamin ve proteinlerini kullanarak bir süre daha idare etmeye çalışır. Ama yetersiz beslenmenin devam etmesi ile depoları boşalır ve PEM başlar.
PEM, gelişmemiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biridir. PEM hastalığı başlayınca çocuklarda özellikle kaslar erimeye başlar ve kemikler kolay kırılır. Zamanla damar ve organların da düzeni bozulduğu için, içeride olması gereken sıvı dışarı sızarak vücutta ödem yapar ve bu ödemler en çok karın içerisinde birikir. Bu yüzden açlık yaşayan çocukların karınlarında şişlikler görülebilir. Hastalığın geri dönülemeyecek noktaya gelmeden müdahale edilmesi ise hayat kurtarıcıdır."
Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney ise dünyadaki açlık gerçeğini göz ardı etmek yerine onunla mücadele etmeye kararlı olduklarını ifade etti:
Güney, şunları kaydetti:
"Yeryüzü Doktorları olarak 2012 yılından bu yana beslenme sağlığı çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Şu anda Yemen’de 4 ve Çad’da 1 adet beslenme sağlığı merkezimiz çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu noktada bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu amaçla 'Hayat Çok Ucuz!' isimli kampanyamızı başlattık ve 280 TL’ye gerçekleştirebildiğimiz tıbbi beslenme tedavileri ile belki de açlıktan ölüme giden yolda olan insanların hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Diğerkamlık ve cömertliğin arttığı ramazan ayında, her gece aç yatan insanların sesini duyurmak ve açlıkla mücadelemizin süreceğini belirtmek istiyoruz. İnanıyoruz ki halkımızın destekleri ile daha çok kişinin hayata tutunmasına vesile olacağız."
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