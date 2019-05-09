İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, beslenme sağlığı konusunda "Hayat Çok Ucuz!" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 821 milyon kişi her gece aç yatıyor. 5 yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısı açlıkla ilişkilendiriliyor. Bunlarla birlikte, açlıkla mücadele eden çocukların karnının şişkin olması dikkati çekiyor.

Yeryüzü Doktorları Üyesi çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Vural Kartal, açlık çeken çocukların karın şişliğine de sebebiyet veren Protein Enerji Malnutrisyonu’na (PEM) ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vücut kısa süreli yetersiz beslenmeyi tolere edebilir. Vücut depolarındaki yağ, enerji, vitamin ve proteinlerini kullanarak bir süre daha idare etmeye çalışır. Ama yetersiz beslenmenin devam etmesi ile depoları boşalır ve PEM başlar.

PEM, gelişmemiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biridir. PEM hastalığı başlayınca çocuklarda özellikle kaslar erimeye başlar ve kemikler kolay kırılır. Zamanla damar ve organların da düzeni bozulduğu için, içeride olması gereken sıvı dışarı sızarak vücutta ödem yapar ve bu ödemler en çok karın içerisinde birikir. Bu yüzden açlık yaşayan çocukların karınlarında şişlikler görülebilir. Hastalığın geri dönülemeyecek noktaya gelmeden müdahale edilmesi ise hayat kurtarıcıdır."