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Yeryüzü Doktorları'ndan katarakt kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

Geçen yıl 5 bin 441 katarakt ameliyatı gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım" adlı yeni bir kampanya başlattı

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneğince, "Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım!" sloganıyla başlatılan kampanya, maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastalarının yeniden ışığa kavuşmasına imkan tanıyacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2006 yılından bu yana göz sağlığına yönelik projeler üreten dernek, geçen yıl Somali, Pakistan, Sudan, Çeçenistan, Afganistan, Nijer ve Kamerun'da 41 bin 125 göz muayenesi, 5 bin 441 katarakt ameliyatı, 15 bin 591 gözlük dağıtımı ve 36 diğer göz ameliyatı gerçekleştirdi.

Dernek, maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastalarının yeniden ışığa kavuşması için "Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım!" sloganıyla yeni kampanya başlattı.

Açıklamada, Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göz Hekimi Uzm. Dr. Hasan Oktay Özkan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Görme sağlığı projelerimiz, en önem verdiğimiz çalışma alanlarımızdan biri. Çünkü biliyoruz ki, insanların çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle görme yetilerini kaybetmeleri hayatlarını derinden etkiliyor. Bilhassa ev geçimini sağlayan kişilerin çalışamaz duruma gelmesi, tüm aileyi etkiliyor. Katarakt ameliyatı gibi gayet basit bir operasyonla yeniden ışığa kavuşmasına vesile olduğumuz insanlar aslında hayata da yeniden tutunuyor. Bu sebeple çalışmalarımızı her yıl daha da büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım' adı ile başlattığımız kampanyamızda da hayata tutunmayı bekleyen insanların sesini duyurmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki halkımız duyarsız kalmayacak ve pek çok kişinin hayata tutunmasına hep birlikte vesile olacağız."

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Hasan Oktay Özkan Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım Yeryüzü Doktorları

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