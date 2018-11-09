Yeryüzü Doktorları'nın Yemen'deki çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, Yemen'e bağlı Aden ve Hadramut'un bazı bölgelerindeki 4 beslenme sağlığı merkezinde, savaş nedeniyle zor durumda yaşayan insanlara tıbbi beslenme tedavisi sağlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğine vurgu yapılarak, uzun yıllardır ülkede yaraları sarmaya çalışan Yeryüzü Doktorları'nın, Yemen için destek beklediği anlatıldı.

BM verilerine göre, yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkeye gıda, yakıt ve ilaç girişindeki kısıtlamalar nedeniyle bu sayı 15 milyona yaklaştı. Her 3 kişiden 2'si açlık sıkıntısıyla mücadele etmek zorunda. Şiddetli açlık yaşayan çocuklar zatürre, ishal, sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız ve organ yetmezliği ile karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda Yeryüzü Doktorları'nın 2016 yılından beri beslenme sağlığı konusunda yardım faaliyetleri yürütmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şu anda Aden ve Hadramut illerinde Alboraiqah, Khormakser, Almukala, Alraidah, Kosaiar bölgelerinde olmak üzere toplam 4 beslenme sağlığı merkezinde, anne ve çocuklar başta olmak üzere, açlıktan ölümün eşiğine yaklaşmış insanlara tıbbi beslenme tedavisi sağladığı kaydedildi.