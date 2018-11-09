HABER

Yeryüzü Doktorları'nın Yemen'deki çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

Yeryüzü Doktorları, Yemen'in Aden ve Hadramut illerindeki bazı bölgelerde insanlara tıbbi beslenme tedavisi sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, Yemen'e bağlı Aden ve Hadramut'un bazı bölgelerindeki 4 beslenme sağlığı merkezinde, savaş nedeniyle zor durumda yaşayan insanlara tıbbi beslenme tedavisi sağlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğine vurgu yapılarak, uzun yıllardır ülkede yaraları sarmaya çalışan Yeryüzü Doktorları'nın, Yemen için destek beklediği anlatıldı.

BM verilerine göre, yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkeye gıda, yakıt ve ilaç girişindeki kısıtlamalar nedeniyle bu sayı 15 milyona yaklaştı. Her 3 kişiden 2'si açlık sıkıntısıyla mücadele etmek zorunda. Şiddetli açlık yaşayan çocuklar zatürre, ishal, sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız ve organ yetmezliği ile karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda Yeryüzü Doktorları'nın 2016 yılından beri beslenme sağlığı konusunda yardım faaliyetleri yürütmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şu anda Aden ve Hadramut illerinde Alboraiqah, Khormakser, Almukala, Alraidah, Kosaiar bölgelerinde olmak üzere toplam 4 beslenme sağlığı merkezinde, anne ve çocuklar başta olmak üzere, açlıktan ölümün eşiğine yaklaşmış insanlara tıbbi beslenme tedavisi sağladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, bu zamana kadar açtıkları beslenme sağlığı merkezlerinde 115 bin kişiyi muayene edip 45 bin kişiye de beslenme tedavisi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun insani krizlerden en fazla zarar gören şüphesiz çocuklar oluyor. Bu durum Yemen'de de uzun süredir böyle maalesef. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 7 yaşındaki Emel de o çocuklardan sadece bir tanesi. Maaşların ödenemediği, kamusal hizmetin sunulamadığı, sağlık hizmetinin durmak üzere olduğu Yemen’de, krizin başladığı ilk günlerden beri Yemen halkına destek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ölüm kalım meselesi olarak nitelediğimiz bu çalışmalarımız için halkımızın da desteklerini bekliyoruz."

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Ege Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırımEge Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırım
Taksim'de duygu sömürüsüne tepkiTaksim'de duygu sömürüsüne tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yardım çalışması Yemen Yeryüzü Doktorları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.