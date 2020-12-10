Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar

Doğanın t**erkedilmiş alanları geri alışını anlatan bir dizi fotoğraftan oluşan çalışma, 2020 Yeryüzü Fotoğrafı yarışmasında en büyük ödülü aldı.**

Fransız fotoğrafçı Jonathan Jimenez ya da diğer adıyla "Jonk" tarafından çekilen doğanın geri gelişi serisinde Abhazya'da bir kafe ve tiyatro, Portekiz'de bir otel ve İtalya'da bir yüzme havuzu da var.

Jonk'un fotoğraflarından oluşan çalışma 2600 aday arasından seçildi.

Yarışma organizasyonunun başkanı Pulitzer ödüllü foto muhabiri Marissa Roth "Jonk'un etkileyici fotoğraflarını, sergilediği beceri ve vizyonun düzeyi, ama aynı zamanda insanın doğayla birlikte yaşama ikiliğini işleyen bir Yeryüzü Fotoğrafı örneği oluşturması nedeniyle birinciliğe layık gördük" dedi.

Forestry England (İngiltere Ormancılık Kurumu) ve Royal Geographical Society (Kraliyet Coğrafya Derneği) tarafından yapılan değerlendirmede adaylar arasından kısa listeye alınan 50 fotoğraf ve 4 film arasından 6 kategoride birincileri belirlendi.

Yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.