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'Yeryüzündeki en büyük hayvanın' fosili olabilir

19.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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'Yeryüzündeki en büyük hayvanın' fosili olabilir

Bilim insanları, Arjantin’in Neuquen eyaletinde 98 milyon yıllık dev bir dinozor fosilini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, kazıların hala devam ettiğini ve titanozor olarak sınıflandırılan canlının dünyadaki bilinen en büyük hayvan olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, 98 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bir dinozorun fosilleşmiş kemiklerini Arjantin'de ortaya çıkardı. Yerel paleontologlar, Neuquen eyaletinde bulunan fosile ait 24 omur ve bazı pelvis kemiklerini ise 2012 yılında keşfetmişti.

Araştırmacılar, söz konusu fosilin dünyada yaşamış en büyük hayvan olduğunu düşünüyor ve bir titanozor olduğuna inanıyor.

EN BÜYÜK HAYVAN ÜNVANI BİR MAVİ BALİNAYA AİT

Bununla birlikte bilim insanları, "MOZ-Pv 1221" olarak adlandırılan fosil örneklerinin, dev sauropod dinozorlarının milyonlarca yıl önce nasıl evrimleştiğini ve yaşadığını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını söyledi. Öte yandan, yeni keşfe rağmen tarihteki bilinen en büyük hayvan unvanı 33,6 metre uzunluğa sahip olan bir mavi balina tarafından tutuluyor.

ŞİMDİYE KADAR BİLİNEN EN BÜYÜK DİNOZORUN UZUNLUĞU 37 METREDEN FAZLA

Fosilleşmiş kalıntılar, jeologların "Candeleros Formasyonu" olarak adlandırdıkları kaya katmanlarında bulundu.

Cretaceous Research adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, “Candeleros Formasyonundan kısmen geri kazanılan titanozorun en büyük hayvanlardan biri olarak kabul edilebileceği açık. Muhtemelen Patagotitan veya Argentinosaurus ile karşılaştırılabilir bir vücut kütlesine sahip ya da daha büyük" ifadelerini kullandı. İlk olarak 2013'te Arjantin'de ortaya çıkarılan Patagotitan cinsi bir titanozora ait fosillerden, onun 37 metre fazla uzunluğa ulaştığı ve yaklaşık 55-57 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bununla birlikte, formasyondan çıkarılan diğer kalıntılardan farklı olarak, 'yeni örneklerin büyük ölçüde hayvanın eklemlerini içerdiği ve kazı ilerledikçe dev dinazorun iskeletine ait daha fazla parçanın çıkacağı belirtildi. Fosilin parçaları henüz tamamlamadığı için 98 milyon yaşındaki canlının ağırlığına ve uzunluğuna ilişkin net bir tahmin yapılamıyor.

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