HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yesemek turistlerin gözdesi olacak!

Yesemek turistlerin gözdesi olacak!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek'in kalıcı olması için hız kesmeden devam ettirilen çalışmalar için toplantı gerçekleştirildi. Tarihi bölgeler arasında yer alan Yesemek'teki kültür mirasının sürdürülebilirliği konusunda yeni çalışmalara imza atılacak.

Toplantıda, 2020-2024 yıllarında yapılması planlanan eylemler ve eylemlerin ilgili kurumlar tarafından taahhüt edilmesini ön gören sitratejik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca görüşülen Yesemek Göleti Projesi’nin bölgenin doğal coğrafyasına zarar vereceği görüşünde fikir birliğine varıldı.

2019 yılı Haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin maddi desteğiyle, Gaziantep Müzesi denetiminde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Yesemek ve çevresinde başlanan arkeolojik yüzey araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yesemek Göleti projesi, Danışma ve Eşgüdüm Denetleme Kurulları’nda tartışılarak Yesemek Taş Ocağı’yla Heykel Atölyesi'ne ve bölgenin doğal coğrafyasına olumsuz etkileceği görüşün üzerinde duruldu. Projenin yeniden ele alınması ve geleceğe bırakılacak en önemli hazinelerden biri olan kültür mirasının sürdürülebilirliği konusunda oy çokluğuyla ortak görüş sağlanarak göletin yapılmaması yönünde öneride bulunuldu.

YASEMEK

Eski Ön Asya’nın bilinen en eski ve en büyük Heykeltıraşlık Atölyesi ve Taş Ocağı olan Yesemek, eşi benzeri olmayan özellikleriyle 2012 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı liste çalışmaları ise 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülerek hız kazandırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet uluslararası sempozyum düzenlendi, alanın öneminin vurgulanması için uluslararası toplantılara katılındı, farkındalık ve tanıtım için yerel halk görüşmeleri, gençlik kampları gibi birçok faaliyet yapıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Kredi ödemelerinde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi ödemelerinde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı üretiyorlar! 15 gün sonra piyasaya sürülecek

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Çok nadir görülüyor! Fotokapana yakalandı

Çok nadir görülüyor! Fotokapana yakalandı

Öğretmenlerden İstiklal Marşı'na duygu dolu klip

Duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

Koronavirüs açıklamasından sonra oraya akın ettiler

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Otobüste korku dolu anlar! Güzargahını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.