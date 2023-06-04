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Yeşil alanda yapılacak taksi durağına vatandaşlardan tepki!

04.06.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da mahalle sakinleri, parkta taksi durağının yapılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, küçük olan parkta taksi durağının yapılmasını istemediklerini belirtti.

Yeşil alanda yapılacak taksi durağına vatandaşlardan tepki!

Batman kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ercan Gün Parkı'na belediye tarafından taksi durağı yapılmak istendi. Mahalle sakinleri çocukların oyun alanlarının kısıtlandığını belirterek buna itiraz etmelerine rağmen parkın içinde taksi durağı yapımına başlandığını söyledi.

Daha önce yapımını durduklarını ama işten eve döndüklerinde belediyenin tekrardan yapıma başladığını belirten Avukat Baran Ortaboy, “Gültepe Mahallesi sakinleri olarak Ercan Gün Parkı'nda önce yapımına başlanıp daha sonra durdurulan bir taksi durağının bugün saat 19.00 gibi evimize geldiğimizde yeniden yapılmaya başlandığını gördük. Burası vatandaşın kullanımına tahsis edilmiş bir park, yeşil bir alan. Ama yeşil alanın içerisinde AVM’nin önünde park eden taksiler için betondan durak yapılmak isteniyor. Burada çalışan arkadaşlara yazılı bir belgeniz var mı diye sorduk. Ama ellerinde hiçbir belge yok. Belediyenin buraya bir taksi durağı yapılmasına dair sözlü olarak talimatlarının olduğuna dair iddiaları var. Ama biz bu iddianın doğru olmadığı kanaatindeyiz, belediye yönetiminin bu husustan haberdar olmadığı kanaatindeyiz. Biz de mahalle sakinleri olarak yeşil alan olarak tahsis edilen bir yerde beton bir taksi durağının olmasını istemiyoruz. Bu nedenle gördüğünüz gibi insanlar buraya toplandılar, toplumsal tepkilerini gösteriyorlar. Biz bu toplumsal tepkinin de kanaatimizce yeşil bir alanda yapılmak istenen beton bir taksi durağına engel olacağı yönünde. Talebemiz de bu yönde” dedi.

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'İSTEMİYORUZ'

Parkta yapılacak taksi durağının kısıtlı yeşil alanlarda yapılmasını istemediğini söyleyen öğretmen Ümit Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Biz halk olarak yeşil alanımızın betonarme yapılarla bozulmasını istemiyoruz. Çoluk çocuğumuzun bu mahallede gezebileceği tek yerlerden bir tanesidir ve buraya taksi durağı yapılmak isteniyor. Biz bunu istemiyoruz.” (İHA)

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