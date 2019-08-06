"Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı

Düzce Ovası'nda ve sahil bandında bugünün hasada başlama tarihi olduğunu vurgulayan Başaran, "Alçak kesimlerde bugün, orta kuşakta 10'u ve yüksek kesimlerde 15'i başlangıç tarihleridir. Bunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz duyurmuştu. Bugün itibarıyla da sahil bandında hasada başlandı. Tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de ağustosun yılın en önemli ayı olduğunu söyledi.

Randıman kaybını engellemek için iyice kurutulan fındıklar, bu yıl erken açıklanan ve üreticiyi memnun eden fiyatlarla pazara sürülmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan rakamın üreticiyi çok memnun ettiğine değinen Başaran, şunları kaydetti:

"Açıklanan rakam çiftçimizi çok memnun etti. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce devreye girer, elini hızlı tutar. Birim alana ne kadar fındık alacağını da hızlıca açıklamalıdır. Hızlı olması çok daha önem taşıyor. Hesap edilen arz fazlası fındığı TMO piyasadan çekemezse piyasa bu fiyatların daha altında gerçekleşebilir. Biz bunu hiç istemiyoruz."

