'Yeşil Altın'da hasat zamanı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'Yeşil Altın' olarak bilinen fıstığın hasadı başladı. Fıstık hasadının başlamasıyla üretimin yapıldığı Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta binlerce işçi, gece-gündüz bahçelerdeki fıstığı dalından topluyor. Mahsulde 'Var yılı'nın yaşandığı kentlerden Gaziantep'te 84 bin 230 ton, bölgede ise toplamda toplam 210 bin ton rekolte bekleniyor. Fıstık bahçelerinde çalışanlar ağaçların alt kısmına branda açarak, dallara sopalarla vurarak dökülmesini sağlıyor. Daha sonra fıstıklar dallardan ve yapraklarından ayrıştırılarak, brandalardan kasalara boşaltılıyor. Fıstık üreticisi Mehmet Pamuk, yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirterek, "Fıstık toplama sezonu başladı. Baklavalık olan boz fıstık bundan 25 gün önce toplandı. Son günlerde ise ben fıstık dediğimiz fıstıklar Gaziantep ve bölge illerde toplanmaya başladı. Yaklaşık 10 gün daha toplama işlemi devam edecek. Daha sonra toplama işlemi biter ve ağaçların bakımı yapılmaya başlar. Fıstık Gaziantep'in gözbebeği, yeşil altınımız. Fıstığın değeri piyasa geneline baktığımız zaman çok ucuz. Fakat şartlar bu dönemde bu şekilde devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu. Bahçelerde fıstık toplama işi yapan ve hır yıl bu aylarda fıstık topladıklarını ifade eden tarım işçisi Mesut Seyvan, "Her yıl bu zamanlarda fıstık topluyoruz. Şalları ağacın altına açarak, dallara sopayla yumuşak şekilde vurarak topluyoruz. Şala dökülen fıstıkları sepetleyerek hazır hale getiriyoruz" dedi.
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