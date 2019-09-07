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'Yeşil altın'da hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasadı başladı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasadı başladı. Hasadın başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta binlerce işçi, dalından fıstık topluyor.

Fıstık hasadıyla birlikte binlerce işçi üretimin yapıldığı Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta ağaç dallarından fıstık toplamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerinin yolunu tutan işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışıyor. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallara sopalarla vurarak fıskıkları döküyor. Ardından da fıstıkları dallardan ve yapraklarından ayırıp, kasalara boşaltıyor.

Traktöre yükleyip, salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işleme tesisine götürüyor.

Mahsulde 'yok yılı'nın yaşandığı kentlerden Gaziantep'te 25 bin ton, bölgede ise toplam 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Fıstık üreticisi Mahmut Çilkız, fıstık hasadının bu yıl geç başladığını belirterek, fıstıkta ‘yok yılının’ yaşanması sebebiyle rekoltenin düşük olduğunu ifade etti. Teknolojinin gelişmesi ile fıstık ağaçlarına bakımın kolaylaştığını söyleyen Çilkız, damlama sistemi kullanılarak, 8 yılda verim aldıklarını belirtti. Mahmut Çilkız, “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ağaçların bakımlarını yapmak daha kolay oldu. Ağaçtan dana önceki yıllarda 15 yaşında verim alınırken şimdi 8 yaşında verim alabiliyoruz. Artık ağaç 8 yaşına geldiğinde hasat dönemi başlıyor. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı hasat dönemimiz biraz gecikti. Normalde Temmuz ayının ortalarında baklavalık fıstık hasadı başlıyordu. Bu yıl ağustos ayında başladı” dedi.

Çilkız, taze tüketilecek olan fıstıkları özenle topladıklarını söyleyerek, “Araziye sabah erken saatlerde geliyoruz. Ağaçların altına çadırları açıyoruz. Sonrasında fıstığın kalitesine göre topluyoruz. Mesela tuzlu fıstık olacak şekilde ise, ağaçtan sopalar ile topluyoruz. Taze tüketilecek cinsten ise zedelemeden el ile topluyoruz. Daha sonra çalışanlar temizleme işlemi yapıyor. İçlerinden çöpleri temizleyip eliyorlar" diye konuştu.

TARLADA 28, TEZGAHTA 35 TL

Taze fıstığın kilosunun bahçeden 28-29 TL arasından değişen fiyatlarla satıldığını belirten Çilkız, ”Bizden 28-29 TL arasında bir fiyatla çıkıyor. Tezgahlarda ise 30 - 35 TL arasında satılıyor. Daha uzak yerlerde bu 40 TL’ye kadar çıkıyor” diye konuştu.

BU YIL REKOLTE DÜŞÜK

Rekoltenin bu yıl düşük olduğunu ifade eden Mahmut Çilkız, geçen yıla oranla yüzde 55 daha az verim olduğunu kaydetti. Çilkız, “Bu yıl rekoltemiz düşük. Geçen yıl yüzde 80 mahsulümüz vardı. Bu yıl yüzde 25 mahsulümüz var. Bu yıl fıstıkta yık yılı ama inşallah önümüzdeki yıl çok olacak ve vatandaşlarımız fıstığı ucuza yiyecek” dedi.

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