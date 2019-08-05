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Yeşil bir dünya için Kırmızı Medrese'de fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

"Dünya Barış Ormanları" projesi için Kastamonu'dan yola çıkan arkeolog Yunus Emre Karaca, Cizre'ye geldi

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları" projesini (World Peace Forests) gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren arkeolog Yunus Emre Karaca, Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi.

Yeşil bir dünya için başlattığı projesini uygulamak için Kastamonu'dan yola çıkan 29 yaşındaki Karaca, otostopla Cizre'ye ulaştı.

Projesi kapsamında her şehirde yöre halkıyla fidan diken Karaca, tarihi Kırmızı Medrese'nin bahçesine öğrencilerle fidan dikti.

Karaca, yaptığı açıklamada, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber Türbesi, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi ve Cizre Kalesi gibi birçok tarihi yeri gezdiğini söyledi.

Hakkari'den geldiğini ifade eden Karaca, "Buralar huzur dolu yerler. Beni buradaki insanlar misafir ediyor. Bu anlamda burada projemi gerçekleştirdiğim için de mutluyum. Dicle Nehri kenarında çay içtim, yöresel düğünlerine katılıp halay çektim. Herkese, buraları gezip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Karaca, daha sonra Siirt'e gitti.

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Anahtar Kelimeler:
cizre

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