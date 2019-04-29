HABER

Yeşil: “Bize düşen görev inanmak ve cesur olmak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsil etti.Merinos AKKM Başkanlık Salonu`nda İŞKUR, Halk Eğitim merkezleri ve belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılarak meslek edinen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıya girişimci kadınlar ilgi gösterdi.Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş’in açılış konuşması ile başlayan seminere TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dilek Uçan, KOSGEB Kobi Uzmanı Murat Topan, TİSVA Bursa Şube Yöneticisi Elif Kükrek konuşmacı olarak katıldı.TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bugüne kadar kadın girişimciliği geliştirmek üzere birçok faaliyete öncülük ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini söyledi.

Yeşil: “Bize düşen görev inanmak ve cesur olmak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsil etti.
Merinos AKKM Başkanlık Salonu`nda İŞKUR, Halk Eğitim merkezleri ve belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılarak meslek edinen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıya girişimci kadınlar ilgi gösterdi.
Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş’in açılış konuşması ile başlayan seminere TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dilek Uçan, KOSGEB Kobi Uzmanı Murat Topan, TİSVA Bursa Şube Yöneticisi Elif Kükrek konuşmacı olarak katıldı.
TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bugüne kadar kadın girişimciliği geliştirmek üzere birçok faaliyete öncülük ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini söyledi. Hanife Yeşil, iş hayatında kadınların başarılı olabilmesi yapması gerekenler konusunda ip uçları verdi. Hanife Yeşil, “7 yıldır aralıksız olarak ’Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’ düzenlenerek, Türkiye’nin en başarılı müteşebbisleri ile girişimci adayı kadınlarımızın tanışmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasını sağlıyoruz. Yine ’Kız Kardeşim Projesi’ ile kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayoruz” dedi.
Finansal okur yazarlık konusunda yapılan bilgilendirmelerin ardından sorular ile devam eden seminer, sertifika töreni ile son buldu.

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
İmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazımİmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım
Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.