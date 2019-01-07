HABER

'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Bursa'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı.

'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)

ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bursa'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı ilçe genelinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Haftanın ilk iş günü evinden çıkanlar yoğun kar ile karşılaştı.
Orhangazi'de günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Daha önce yüksek kesimlerinde yağış olan Orhangazi bölgesinde sabah haftanın ilk iş gününe uyananlar beyaz örtüyle karşılaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gün boyu belli aralıklarla devam etti. Kar yağışı nedeniyle dış mahallelerde ulaşımda aksama olmaması için Belediye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yağışı fırsat bilenler ise sabah saatlerinde karın keyfini çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken ilçede kar yağışının yarın da etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)

Kapılar bile buz tuttu! Gören tanıyamıyorKapılar bile buz tuttu! Gören tanıyamıyor
Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdıTroya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı
Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattıMezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.