Yeşil çay nasıl tüketilir, zayıflatır mı? Yeşil çay aç karnına mı tok karnına mı içilir, kaç bardak içilmelidir?

Dünya üzerinde Uzak Doğu Asya ülkelerinden Batı Amerikaya kadar uzanan ve en çok tüketilen içecek biri bitki çayıdır. Özellikle de bitki çaylardan biri olan yeşil çay geçmişten günümüze çeşitli tıbbi alanlarda kullanılmıştır. İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde yeşil çay hem vücudun hastalıklara karşı direncini artırır hem de cilt üzerinde oldukça faydalı etkileri bulunur. Genellikle zayıflamak için diyetlere detoks suyu olarak eklense de yeşil çayın birden fazla yararı vardır.

Yeşil çay nasıl kullanılır?

Yeşil çay günümüzde hemen hemen her yerde bulacağımız bir çay olmuştur. Yeşil çayın yaygınlaşması onun kullanım alanlarını da arttırmıştır. Yeşil çayın kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Soğutulmuş yeşil çay bir bez yardımı ile cilde uygulandığında ciltteki güneş yanıklarına ve tahrişlere iyi gelir.

Yeşil çayı kullandıktan sonra çay poşetlerini buzdolabından, çöp kutunuzdan, ayakkabılardan gelen kötü kokular için kullanabilirsiniz. İyi bir koku gidericidir.

İyi bir temizlik malzemesi olan yeşil çay, soğutulmuş olarak mobilyaları temizlemede, ahşap temizlemeler de ve cam temizliklerinde kullanılır.

Salatalıkların yanı sıra yeşil çay poşetleri de gözlerdeki şişkinliğe iyi gelir.

Yeşil çay soğutulmuş olarak kullanıldığında saç bakımı için zengin bir maskeye dönüşür. Saç diplerine iyi gelir ve saçınızı güçlendirir.

Yeşil çay nasıl tüketilir?

Yeşil çay, onu tüketen kişiye ve bölgeye göre kullanılan tarifin ölçülerinde değişiklik gösterebilir. Uzun ve sağlıklı bir hayat için düzenli ve ölçülü kullanılması gerekir. Yeşil çay genellikle demleme yöntemi ile tüketilir. Bunun yanı sıra soğutarak da cildinize uygulayabilirsiniz. Yeşil çayı aktarlardan doz hâliyle alıp demleyebileceğiniz gibi aynı zamanda poşet çay olarak da alıp demlemek mümkündür. Kullanım kolaylığı açısından poşet yeşil çay demlemek daha çok tercih edilse de toz hâlindeki yeşil çay demlenmesi de sıkça tercih edilir. Toz yeşil çay demleme tarifi için bir demliğin içerisine su eklenir ve kaynatılır. Kaynayan su ocaktan alınır ve toz yeşil çay eklenir. Bir süre demlenmeye bırakılan çay isteğe bağlı olarak limon, bal gibi tatlandırıcılar eklenerek tüketilir.

Poşet yeşil çay nasıl demlenir?

Poşet yeşil çay demleme tarifi için öncelikle bir bardak içme suyunu güzelce ısıtın. Daha sonrasında poşet çayı suyun içerisine koyun ardından demlenmesi için 5 dakika bekletin. Yeşil çay demlendiğinde ise süzülür ve isteğe bağlı tarçın, limon ekleyerek tüketilebilir.Poşet yeşil çay ya da toz yeşil çaydan yapılan çayın bilinen bir yan etkisi olmasa da var olan bir hastalık öyküsü ya da alerji durumu da göz önüne alınmalıdır. Düzenli tüketim için mutlaka uzman görüşü alınması gerekir. Uzman birine danışmadan tüketilmesi alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler göstermesine neden olabilir.

Yeşil çay günde kaç bardak içilmeli?

Yeşil çay, diğer bitki çayları gibi düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde etkisini gösterir. Yeşil çayı tüketirken günün belirli saatlerinde içilmesine özen gösterilmesi o çaydan daha fazla etki almanıza yardımcı olacaktır. İçerdiği kafein oranından dolayı yeşil çayı egzersizlerinden önce tüketmeniz sağlığınız açısından daha etkili olacaktır. Yeşil çayın sağlığınız açısından tüketilmesi tavsiye edilen saat sabah 10.00 ile 11.00 arasındaki zaman dilimidir. Günde 2-3 bardak içilmesi yeterli olacaktır. İçeriğindeki kafeinden dolayı yatmadan önce içilmesi tavsiye edilmez.

Yeşil çay aç karnına mı içilir?

Aç karnına tüketilen yeşil çayın zararı yoktur. Yeşil çayın içerdiği kafein yemekten önce aç karnına içildiğinde metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini güçlendirir. Ancak herhangi bir mide rahatsızlığı varsa bitki çaylarının tok karnına içilmesi daha uygun olacaktır.

Kilo vermek için yeşil çay ne zaman içilmeli?

Yeşil çayın en önemli özelliklerden biri de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Vücuttaki ödemleri atarak vücutta oluşan yağların azalmasını sağlar ve kiloyu kontrol altına alır. Özellikle kilo vermek için yeşil çay gün içerisinde egzersizlerden önce ya da ara öğün olarak tüketilebilir. Kilo vermek için aynı zamanda yeşil çay detoksu da yapılabilir. Kilo vermek için kullanılan yöntemlerden biri de yeşil çay detoksudur. Yeşil çayla hazırlanan detoks suyunu 10 gün boyunca her gün sabah vakitlerinde tüketmelisiniz. Yeşil çay detoks suyu için gerekli malzemeler:

1 tane sade maden suyu

Yarım limon

3 tatlı kaşığı kurutulmuş yeşil çay

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

3 su bardağı suyu bir demlikte kaynatın.

Kaynamış suyu bir kap içerisine dökün ve üzerine 3 tatlı kaşığı toz yeşil çay ekleyin.

Demlenmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Demlenen yeşil çayın içine yarım limonu sıkın.

1 şişe maden suyunu ekleyin ve karıştırın.

Karışımı 5 dakika daha dinlendirin.

Dinlenmiş olan yeşil çay detoks suyunu süzün ve cam bir şişeye aktarın.

Gün içerisinde tüketebileceğiniz yeşil çay detoks suyu kilo vermek için yardımcı olur. Kilo verme işleminde kullanılan yeşil çay bir uzman tarafından verilen beslenme programına göre ölçülü bir şekilde programa dâhil edilebilir. Bunun yanı sıra doktor onayı almadan kilo verme sürecinde kullanılması oldukça vücudunuza yarardan ziyade zarar verir.

Gece yatmadan önce yeşil çay içmek zayıflatır mı?

Yeşil çayın yatmadan önce içilmesi doğru olarak bilinse de aslında doğru olmayan bir tüketimdir. Uyku öncesi yeşil çay tüketimi doktorlar tarafından pek tavsiye edilmez çünkü içerdiği kafein nedeniyle uykuyu açar ve bu nedenle uyku bozukluklarına, strese neden olabilir. Yeşil çayı gece yatmadan önce değil sabah saatlerinde tüketildiğinde ya da ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Yeşil çayı kimler kullanamaz?

Yeşil çay içerisinde bulundurduğu doğal kafeinler nedeniyle hassasiyeti bulunan birçok kişide sorunlara neden olabilir. Özellikle kafein hassasiyeti olan insanlarda ishal, baş ağrısı, kusma gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Antibiyotik, kan ilacı, aspirin ya da kalp ilacı kullanan kişilerin kullanması oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu tarz durumlarda doktor onayı alınmadan beslenme programınıza eklememiz gerekir. Düzenli tüketim için mutlaka ölçülere uygun tüketmeniz sağlık açısından önemlidir.



