Yeşil Çay Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Yeşil Çay Nasıl Kullanılmalı?

Kilo vermek isteyen pek çok kişi uzman diyetisyenlerin tavsiyelerine uyarak beslenme programlarına yeşil çayı da dahil ediyor. Yeşil çay, içeriğindeki antioksidanlar ve yağ yakımını hızlandırıcı etkisiyle hemen her diyet listesinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Öyle ki, yapılan araştırmalar yeşil çayın Amerika’da sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olduğunu gösteriyor. Peki yeşil çay gerçekten iddia edildiği kadar kilo vermede etkili bir role sahip mi? Yeşil Çay ile Kaç Günde Kilo Verilir? Öncelikle yeşil çay başta olmak üzere, bitki çayları üzerinden kilo vermeyle ilgili oluşan bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak gerekir. Hiçbir bitki çayı tek başına tüketildiğinde oturduğunuz yerden sizin kilo vermenizi sağlamaz. Ne acı biberler, ne bitki çayları ne de herhangi bir bitkisel yöntem beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeden ve egzersiz yapmaya başlamadan size kilo verdirir. Yeşil çay tüketimi gibi bitkisel yöntemler, içerdikleri anti oksidanlar ve minerallerle metabolizma hızlandırıcı ve tokluk hissi uyandırıcı etkiye sahiptir.

Örneğin: Sizin günlük kalori ihtiyacınız 1,500 iken siz yalnızca yeşil çay takviyesiyle günde 3,000 kalori almaya devam ederseniz kilo vermek şöyle dursun hızla kilo alırsınız. Bu nedenle yeşil çay ne kadar zayıflatır sorusunun yanıtı beslenme düzeninize, ne kadar egzersiz yaptığınıza ve metabolizmanıza göre değişkenlik gösterir. Yeşil Çay Zayıflatır mı? Tek başına yeşil çay tüketerek zayıflamak mümkün değildir. Öncelikle bir uzman yardımıyla aşırı kilolarınızın sebebinin öğrenilmesi gerekir. Hareketsizliğe ve gereğinden fazla gıda tüketimine bağlı bir durumdan mı kaynaklandığı yoksa başka bir rahatsızlığın mı kilo almanıza sebep olduğu tespit edildikten sonra, yeşil çay kullanımı ancak bir tetikleyici görevi üstlenir. Yeşil çay üzerinde yapılan araştırmalar, bu bitki çayının içerisinde insülin aktivitesini ve yağ yakımını hızlandıran, metabolizmanın çalışma hızını yükselten çeşitli flavonoidler ve kafein bulunduğunu gösteriyor. Diyet yapan kişiler üzerinden gerçekleştirilen bir çalışmada, deneklerin bir kısmı normal beslenme programlarını sürdürürken diğer bir grup bu programa yeşil çayı dahil etmiş. Çalışmanın sonucunda: Aynı diyet programını uygulayan iki farklı gruptan yeşil çay tüketenlerin, diğer gruba kıyasla ortalama 1.3 kilo daha fazla zayıfladığı görülmüş.

daha fazla zayıfladığı görülmüş. Bu tetikleyici etkinin yaratılması için uzmanlar günde en az 2,5 fincan yeşil çay içilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yeşil Çay Ne Zaman İçilmeli? Yeşil çay tüketilmesi için önerilen ya da etkisinin arttığı bir zaman dilimi bulunmuyor ancak yağ yakımını hızlandırması ve tokluk hissi yaratması sebebiyle ana öğünlerden hemen önce bir fincan yeşil çay içilmesi tavsiye ediliyor. Yaratılan bu tokluk hissi sayesinde öğünler sırasında aşırı iştahın önüne geçer ve diyet programınızı uygulamakta daha az zorluk çekersiniz.

Ancak ana öğünlerden önce yeşil çay içmeyi tercih etmiyorsanız: Ara öğünler sırasında farklı tarifler uygulayarak yeşil çayı smoothie ya da shake haline getirerek de tüketebilir ve ana öğünler arasındaki açlık hissinizi bastırarak ihtiyaç duyduğunuz enerjiye kalori almadan kavuşabilirsiniz.

Bir fincan yeşil çayın içerisindeki kalori miktarı 2'dir. Hangi Yeşil Çay Zayıflatır? Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, 140 milyon dolarlık hacmiyle yeşil çayın, içme suyunun ardından en çok tüketilen ikinci içecek olduğunu gösteriyor. Ancak böylesine geniş bir pazarda elbette ki her satılan yeşil çay istenen sonuçları vermeyebiliyor. Bu nedenle diyet yaparken tüketilecek yeşil çay türünü bulmak son derece önemli. Kilo vermek için tüketilecek yeşil çay türünde genel olarak Matcha önerilir. Matcha yeşil çayı, antioksidan ve besin değerleri yönünden en zengin yeşil çay türüdür. Uzmanlar, Matcha yeşil çayının diğer çay türlerinden daha faydalı olmasını: Matcha çay yapraklarının tamamen çekilerek içecekle birlikte tüketilmesinden kaynaklandığını dile getiriyor.

Pek çok yeşil çay türündeyse, yeşil çay önce demleniyor ardından yapraklarından arındırılıyor ve süzülüp içiliyor. Sallama Yeşil Çay Zayıflatır mı? Ülkemizde satılan hemen hemen tüm yeşil çay türleri “sallama” olarak tabir edilen demlik poşetli yeşil çaylardır. Demleme çay kültürü ülkemizde hayli oturmuş olduğundan ve sallama çay pek tercih edilmediğinden, diyet sırasında yeşil çay tüketerek zayıflamak isteyenlerin kafasında da sallama yeşil çayın aynı etkiye sahip olup olmadığı sorusu oluşuyor. Sallama yeşil çaylar da zayıflamaya yardımcı olsa da tüketilen yalnızca çayın demi olduğundan yeterli miktar sağlanamayabiliyor. Bu nedenle Matcha gibi, yaprakların tamamen öğütüldüğü ve çayın içine katıldığı türdeki yeşil çay çeşitleri tüketmek, yeşil çayın vücutta yarattığı etkileri artırır ve kilo verim oranına olumlu oranda katkı sağlar.

Fakat fayda farkına bağlı olarak bu çay türleri arasında da belirgin bir fiyat dengesizliği söz konusu. Sallama yeşil çay türlerinin paketleri markasına göre 7-9 TL arasında satılırken, toz halinde satılan Matcha çayının 50 gramı 37 ila 40 TL arasında bir fiyattan satılıyor. Yeşil Çay Kaç Kalori Yaktırır? Yeşil çayın tek başına kaç kalori yaktırdığına dair kesin bir yanıt bulunmuyor. Kaldı ki daha önce de değindiğimiz üzere doğru bir beslenme programı uygulamadan yalnızca yeşil çay tüketerek fit bir görünüme kavuşmayı beklemek yalnızca bir hayalden ibaret. Bu nedenle yeşil çay tüketmekle birlikte uyguladığınız diyet ve egzersiz programları da yakacağınız kalori miktarı üzerinde belirleyici rol üstleniyor. Yapılan araştırmalar: Beslenme programına göre yeşil çay tüketiminin kilo vermede oynadığı rolün aylık 500 ila 650 gram arasında değiştiğini gösteriyor. Yeşil Çay Nasıl Tüketilmeli? Yeşil çayı demlerken, siyah çayda olduğu gibi kaynamaya bırakmak ya da diğer bitki çaylarında olduğu gibi kaynar suyun içine bırakmak doğru bir yöntem değildir. Yeşil çay demlerken daha dikkatli olmak gerekir zira kaynar su yeşil çayın içinde bulunan kateşinler için zararlıdır. Ocaktan ya da kettledan alınan kaynar suyun içinde demlenmiş yeşil çayın içindeki kateşinler zarar göreceğinden kilo vermedeki etkisi azalır.